奪《美國偶像》冠軍獲770萬！她花光積蓄 街頭賣藝超慘近況曝光
選秀節目《美國偶像》（American Idol）是發掘新一代美國歌手的比賽，也是歌手迅速成名的好機會，其中莎曼莎（Samantha Diaz）在2020年奪下該節目冠軍，並獲得獎金25萬美金（約台幣770萬元），卻在3年後被人發現跑到地鐵裡唱歌賣藝賺錢，積蓄早就花光，超慘近況跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
綜合外媒報導，莎曼莎藝名為Just Sam，2020年參加《美國偶像》奪下冠軍，獲得25萬美金的獎勵，以及與好萊塢唱片公司的3年合約，她自嘲把事情想的過於簡單，以為只要錄音、做音樂就好，可是做音樂需要時間、需要錢，她透露是因為製作音樂，才花光所有積蓄，導致破產，其實在2021年她就回到紐約地鐵賣藝，她坦言一開始回歸當街頭藝人時「非常尷尬」，可是她需要錢，不得不向現實低頭。
莎曼莎直言，除了做音樂需要錢，她還要付帳單、房租、生活開銷，被錢的壓力壓得喘不過氣，就算奪下冠軍又如何，她無奈的說：「《美國偶像》、凱蒂佩芮、盧克布萊恩（2位都是該節目評審）都不會幫我付帳單。」她消極表示，對於自己回去當街頭藝人，其實覺得很失望，很難克服「跌進泥潭」的感覺，「可是我不得不放鬆，記得我曾在20歲時開始了這段旅程。從那時起，我學到了很多，我可以把自身經驗跟其他人分享，希望他們不會重蹈我的覆轍。」