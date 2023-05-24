許藍方捲不倫戀遭諷「改掉吃爛肉」 列6點聲明反擊：博關注手段
「最美性學博士」許藍方去年捲入不倫戀風波，當時她提告周刊妨害名譽，昨（23）日判決出爐予以不起訴處分。而多次隔空開嗆許藍方的律師李怡貞，也發文奉勸她：「要改掉吃爛肉的食性。」對此，許藍方稍早發出6點聲明反擊，「不就是八卦或需要關注的手段而已」。
記者薛羽彤/綜合報導
周刊被許藍方提告獲不起訴處分，李怡貞在臉書發文奉勸許藍方，「真的要改掉吃爛肉的食性耶，很不好吃，還付出一堆代價。」許藍方罕見發文回應，認為根本不認識對方，所以對她的言行不會回應，加上有人願意花時間在自己身上，「無論是好的壞的、真的假的，我都非常非常感恩」。
許藍方以偉人來舉例，「他們在做的事情、分享的生活、花費的時間，只會在自己身上，鮮少用來八卦或評論不知是否為事實的事。」更表示一個很忙的人，真的沒時間也不可能整天在網路上，「討論別人的媽媽嫁給誰」，諸如此類無聊的小事。
最後，許藍方坦言真正關心妳的人，會直接來找妳，那些沒有聯絡方式，或是透過媒體來表達的人，「那你還有必要在乎他說什麼嗎？那充其量不就是八卦或需要關注的手段而已嗎？」文中雖未點名，但也讓不少人聯想是在回應昨日官司判決後引起的聲浪。