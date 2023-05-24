《天堂M》妖精法師大改版！祭出4張GAMA COUPON　全新副本將登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
《天堂M》本次改版預約獎勵，於5月31日改版後至6月28日，可於遊戲商城使用300金幣購買「事前預約獎勵票券」，票券可兌換「馬勒帕的成長支援箱」或「馬勒帕的補給箱」，海量資源不用預登直接領取。此外，透過及「Season Pass 射擊之星」活動及改版簽到，可獲得4張GAMA COUPON。
官方表示，開啟「馬勒帕的成長支援箱」可獲得各式裝備，並隨著等級提升獲得豐盛獎勵。其中，「馬勒帕的幸運方塊」開啟有機會獲得「傳說製作秘笈」。開啟「馬勒帕的補給箱」則可獲得「最高級抽卡包選擇箱」2個等豐富獎勵。其中，「馬勒帕的幸運方塊(活動)」開啟後有機會獲得「傳說製作秘笈」。
官方指出，參與「Season Pass 射擊之星」可開啟「馬勒帕的特別贈禮」，並獲得「符石復原」的GAMA COUPON。若完成連續指定天數簽到，可獲得3張GAMA COUPON：「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」、「特殊商城裝備復原」。
《天堂M》妖精睽違3年大改版！全新成長型態副本＆生存副本齊登場！
《天堂M》本次妖精睽違3年大幅更新，推出六項全新技能，強化遠距離拖怪攻擊的優勢、增加續戰力，法師也同步優化，強化隊伍輔助力及生存力，重點更新項目如下。
🟡妖精
📍新增神話級技能「元素之箭」：根據選擇的屬性，賦予屬性傷害與爆擊，並追加無視遠距離傷害減少的能力。
📍新增傳說級技能「精靈之翼靴」：移動速度提升，攻擊/移動過程機率施展「精靈衝刺」與「精靈重擊之矢」。
📍新增傳說級技能「水牢（精神）」：大幅削弱目標迴避率，召喚水鯊造成傷害，並產生緩速與衝刺技能禁止的效果。
📍新增一般級技能「流星」：根據武器品質，以分裂箭矢對大量敵人造成傷害。
📍新增一般級技能「海洋之箭」：技能啟動時，我方造成的傷害以一定的比例轉化成治療量。
📍新增一般級技能「火之防護」：裝備近距離武器時，獲得傷害減少效果。
🟡法師
📍新增神話級技能「聖結界（古代）」：提升技能持續時間、追加傷害減少與PVP傷害減少效果。
📍優化神話級技能「召喚守護者」：減少召喚費用；生命低於一定比例時，獲得守護者之盾效果。
📍優化英雄級技能「全部治癒術」：減少MP消耗、提升HP恢復量。
為展現妖精及法師的更新強度，《天堂M》於5月30日晚間19:30進行官方直播節目，由資深實況主「小屁」及「丁丁」帶玩家搶先看重點改版內容，揭開即將注入的大量福利資源，直擊妖精新技能的強大力量。還有大量直播限定獎勵即將發放，敬請把握！
本次改版將祭出全新成長型態副本「艾比諾盆地」及生存副本「歐林的痕跡2」！「艾比諾盆地」為超高經驗刷怪副本，單人進入全場包圖，不用擔心被殺、被搶怪，玩家可獨享地圖安心掛機，專注練功飆速成長！此外，上次改版引起玩家攻略熱潮的新生存玩法副本「歐林的痕跡」，也在改版後進階推出更高難度、更豐富內容，還有更豪華的獎勵強勢回歸，準備帶著妖精新技能闖蕩兩大副本！以上詳情活動請依官方網站公告說明為準。