經濟部發表全國最高速自駕技術　4年將投入50億元

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經濟部技術處處長邱求慧表示，這次與交通部的合作在技術上有很多重要突破意義，它是國內現行自駕車速最快，達到每小時50公里，是自駕車的里程碑，也是全世界第2個在國際機場做接駁的案例，代表台灣在智慧運輸、自駕發展上已達到國際水準。
邱求慧說，目前為止，全國有15案已在各地正式上路，未來除在自駕車相關交通法規必須要排除、適用，在科研方面還有很多技術問題要突破，包括更高的速度或更複雜的路況，估計在未來4年，至少會投入新台幣50億元台幣的研發經費，以挑戰更高的技術，達到更高的國際競爭力。
工研院機械所長饒達仁表示，工研院的自駕車技術在硬體部分，基本上是跟國內零組件廠商、整車廠商一起合作，目標是朝向整車跟零組件都是在地化生產，軟體部分，則依國際標準跟交通部規定做出基本的操控能力，期待未來可做到全場域整車實驗，讓廠商可做出更多可輸出國際的技術。
桃園國際機場公司董事長楊偉甫指出，桃機是24小時運行的服務單位，自駕車可在員工或駕駛的調度上減少很多人力需求，降低疲勞駕駛狀況，這次測試的結果符合期待，這種共同跨域整合的合作經驗在國外很少見，期待場域的實測完成後，能導入到真正的商業運轉，讓台灣在智慧機場或者智慧交通方面能領先全球。
工研院機械與機電系統研究所自動駕駛技術部經理胡家睿說，工研院自駕車感知系統由8支攝影機、5個光達、5個雷達所組成，鏡頭可處理複雜背景下的紅綠燈辨識與車輛、行人識別；雷達協助感知自駕車與其他車輛間的相對速度，讓車輛能更精準地計算速度；光達利用雷射精準量測自駕車與周遭建築物、車輛間距離，使自駕車更正確地判斷車道切換位置。（編輯：張銘坤）1120524