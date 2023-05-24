楊金龍：成立主權基金有必要討論　但不適合放在央行

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包括台灣民眾黨立委吳欣盈在內60餘位立委跨黨派共同連署提出「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」，要求央行撥出10%外匯存底，成立主權基金，並由央行負責管理。
提案人吳欣盈指出，主權基金的投資能為台灣在財政、經濟、外交、國安、社福、環保等方面帶來許多好處，包括可以提升台灣在國際資本市場中的重要性，讓台灣除了半導體的「矽盾」，也可以建立全新的資本「金盾」，應該儘速把握時機。
楊金龍答詢時指出，台灣如果要成立主權基金，必須先思考如何定位、參考何種模式以及能否達成預定目的，如果是修正「中央銀行法」予以規範並不妥適。
楊金龍說，央行對主權基金是否成立持開放的立場，但是如果政府審慎評估後決定要設立，必須另立專法且在專法明訂指導原則，包括成立後的策略、目的等。
民進黨立委林楚茵質詢時表示，她從進入財委會開始就在關心主權基金是否成立，但她認為，是否透過修正中央銀行法來達到目的，需要再取得更多共識。
林楚茵質詢，央行是否有能力運作主權基金。楊金龍說，開啟主權基金是否成立的討論有其必要性，但主權基金不適合放在央行，主權基金跟外匯存底的操作完全不一樣，如果放在央行，會影響央行營運目標的執行，也會影響央行的獨立性。
林楚茵指出，如果要成立主權基金，主管機關是誰應先確定，如果央行不適合，例如財政部等部會要不要承擔責任。財政部次長阮清華回應，是否成立主權基金，牽涉很廣，必須審慎考量，正反意見都有，如果將來政策要成立主權基金，財政部目前負責國庫、賦稅、國產，沒有相關的人力和專才負責主權基金業務。
對於財委會排審中央銀行法第20條及第33條條文修正草案，林楚茵說，主權基金的主管機關是誰，是尚未解決的重要問題，應再取得更多的共識才能妥善處理；民進黨立委吳秉叡等人也建議，茲事體大，建議今天會議只詢答，不處理草案。
財委會今天只進行詢答，會議主席、國民黨立委羅明才裁定，擇期續審。（編輯：張均懋）1120524