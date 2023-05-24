山下智久6月來台灣！粉絲見面會5月31日搶票 同場還有日本女神
山下智久與新木優子宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，將於6月25日及6月26日在台北國賓鉅院舉辦特別放映暨粉絲見面會，這也是山下智久睽違12年再次來台灣與粉絲相見歡。兩場見面會活動將於5月31日中午12點30分於OPENTIX兩廳院文化生活開賣。
記者羅凌筠/綜合報導
《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》改編自韓國人氣漫畫家NASTY CAT的網路漫畫作品，由曾執導被譽為「愛情電影金字塔」之作《腦海中的橡皮擦》的李宰漢擔任導演，山下智久與新木優子共同演出，7月7日正式在台灣上映。
劇情講述對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治（山下智久 飾），某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香 飾）都感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力；除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母，眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響（新木優子 飾）拯救了他。於是，「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。