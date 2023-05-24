李多慧週末現身華山！手遊活動「送女神周邊」 到場還有合照機會
李多慧來台成為樂天女孩後人氣持續飆漲，高超的舞蹈與充滿魅力的笑容，擄獲不少台灣粉絲，近日遊戲代理商Garena宣布，旗下末日生存手遊《Garena 黎明覺醒》將於5月28日在華山1914文化創意產業園區西二館舉辦實體活動，並邀請李多慧現身應援，官方表示，活動當日出示《Garena 黎明覺醒》商店預約成功的畫面即可免費入場，人數限量350名，不僅將送出專屬應援周邊，還有機會抽中李多慧親筆簽名與合照機會。
記者張志浩/綜合報導
Garena指出，由於《Garena 黎明覺醒》事前預約已突破500萬人，為了回應玩家支持，決定在6月遊戲正式推出之前，邀請樂天女孩李多慧，化身《Garena 黎明覺醒》中的人氣NPC末日偶像「秀妍」，這場玩家見面會將於下週日在華山 1914 文化創意產業園區西二館進行，時間將從下午2點半持續到4點半，內容包括熱舞、遊戲體驗、李多慧出道經驗、遊戲合作分享、以及抽獎限量簽名海報、合照等行程。
Garena表示，《Garena 黎明覺醒》主打自由探索、真實生存、戰鬥、建造、社交等元素，遊戲中有上千坪的的莊園地基、多達1376種傢俱、植栽，讓玩家自由搭配，更有超過50種載具供玩家於遊戲中奔馳，期盼玩家能在末日中展現自我風格。
此外，《Garena 黎明覺醒》遊戲中也包含更提供豐富的戰鬥系統，自由搭配武器與戰術技能，讓玩家在挑戰數10個副本與據點時，享受暢爽刺激的戰鬥體驗。若玩家想結交夥伴，也可組建或加入營地，與夥伴們一同並肩作戰抵禦各方勢力，攜手生存下去。