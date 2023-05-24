蝦皮購物推超狂訂閱制！每月39元「無限次免運」 吃到飽方案曝光
蝦皮購物近年擴大版圖，創立「蝦皮店到店」搶占物流市場，但去年曾多次調漲運費，近期又宣布6月19日後，將調整取件期限「從7天縮為5天」，再度引發討論。不過近期有用戶發現，蝦皮將推出「訂閱制」方案，只要花39元就能享受「吃到飽無限次」免運額度，詳細方案也引發議論。
記者潘毅/綜合報導
近期有民眾在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》社團中分享「滑APP看到官方好像推出『蝦拼Plus』訂閱方案，主打199元起無限次免運，首次訂閱還用40蝦幣，適用物流則為蝦皮店到店」，詳細方案如下：
🔺30天／39元，無限次滿額免運，50次享199元免運，51次起滿699元免運。
🔺90天／99元（原價117元），無限次滿額免運，150次享199元免運，151次起滿699元免運。
不過蝦皮官方也在方案中標明，目前為試營運期間，採邀請制，僅限定用戶可以訂閱，並僅能使用信用卡付款。不少用戶看完也提出看法「現在各大平台都推訂閱制欸」、「有點心動，但只限店到店，感覺沒到很好用」、「會想訂一個月看看，但怕之後又漲價了」、「還是覺得超商24小時的優勢，比免運次數重要」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，發現從蝦皮電腦網頁版中，可以查詢到「蝦拼Plus官方旗艦店」賣場，並且刷卡訂閱成功。後續到APP上會看到會員資料區域多了「蝦拼Plus」區域，裡面會顯示方案的使用日期、滿199元免運的使用次數，為用戶省下的金額等等資料，而最下方還有取消訂閱的按鈕，讓用戶隨時取消或續訂。
完成訂閱後，實際將199元的物品放入購物車，並寄送方式選擇蝦皮店到店，也成功顯示「已使用蝦拚Plus免運優惠」的字句。