Karencici揭藝人脆弱面！勾男友KVN找刺激 「體驗被劈腿的感覺」
Karencici推出EP《Everybody Loves Me》，EP同名主打歌邀請好友高爾宣起合作，唱出在光鮮亮麗的背後，其實藝人也有脆弱的一面，盼透過歌曲帶給大家正能量。EP裡另外一首歌曲，則是她與男友KVN合作，藉由歌曲體驗被劈腿的感覺。
記者吳雨婕/綜合報導
EP同名主打歌〈Everybody Loves Me〉，是Karencici認為身為一位歌手，有許多事情要受到大眾的檢視和批判，雖然自己不在意那些評論，內心其實還是渴望得到大家的喜歡，因此找好友高爾宣一起合唱，她認為高爾宣和自己一樣是外表看似堅強，但內心也是脆弱的人，希望藉由這次的合作，傳達：「不管外界怎麼攻擊我們都還是做得很好，雖然我們有缺陷但我們是在做一件我們很熱愛的事情。」
Karencici新EP中的另一首新歌〈I’m Jealous〉，是她和音樂製作搭檔兼男友雙重身分的KVN，首次以歌手的身分合作，歌曲講述另一半為什麼不愛自己，感情穩定的兩人，剛好能藉這次的合唱，體驗一下在感情中被背叛的感覺，Karencici大方承認：「就是想要另類放閃，如果是現實中被劈腿就和歌曲一樣太難過了」。