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Janet代言名軒海樂地　跟著旅遊女王渡假去！

▲「名軒海樂地」即將盛裝落成，特別隆重邀請旅遊女王謝怡芬Janet擔任建案代言人。(圖/品牌提供)
▲「名軒海樂地」即將盛裝落成，特別隆重邀請旅遊女王謝怡芬Janet擔任建案代言人。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

萬眾矚目的麗寶集團旗下名軒開發(1442)史上最大開發案「名軒海樂地」，迎接今年即將盛裝落成，特別隆重邀請旅遊女王謝怡芬Janet擔任建案代言人，獻給淡海菁英最美的家，預計將掀起一波到「海樂地渡假去」的買房風潮。

以旅遊節目《瘋台灣》竄紅的旅遊女王謝怡芬Janet，外形健康亮麗，熱愛生活與旅行，曾經遊歷過四十多個國家，爽朗的性格與笑容，以及自然不做作的主持風格，深受觀眾喜愛，不但與「名軒海樂地」超強巨星渡假公設的品牌形象不謀而合，婚後育有二子認真經營家庭生活，更貼近全齡宅的居住訴求。

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「名軒海樂地」不僅是麗寶集團旗下名軒開發史上最大開發案，選址位於淡海輕軌「V11站」出站就到家，為淡海新市鎮商業區之市中心，亦為淡水區無人駕駛智能車之起點，未來銜接一、二期商業CBD正核心與科技走廊，與2025完工後的淡江大橋一氣呵成，成為淡海捷運最美新地標！

 

▲「名軒海樂地」擁有淡海唯一室內溫水游泳池，一年四季都可享受運動養生。(示意圖/品牌提供)
▲「名軒海樂地」擁有淡海唯一室內溫水游泳池，一年四季都可享受運動養生。(示意圖/品牌提供)
7600坪雕塑之森　豪宅級藝術美學

「名軒海樂地」擁有7600坪壯闊大基地，以公園室內化設計爲概念，特別打造的6000坪渡假俱樂部，不但改寫淡海新紀錄，以全齡化休閒規劃設計，從9歲到99歲都能享有星級飯店般的待遇，包含淡海唯一室內溫水游泳池、福容漁碼特約招待所、藍調Lounge Bar，還有60多國情境高爾夫揮桿室、男女健身房等，隨時下樓悠閒運動養生。

為了讓藝術能夠更親近生活，「名軒海樂地」也邀請八大中日藝術家作品進駐，把家變成一座美術館，最大亮點－臺灣國寶雕塑大師李再鈐，將戶外廣場作爲創作平台，爲建案量身設計紅色大型公共藝術作品「三陽開泰」，紅色擎天大柱同出一脈，更添人文豪宅貴氣；而門口的「OCEAN HOLIDAY」則是藝術家林俊傑結合普普藝術與環境家具概念，不但是案名也是一個吸睛的地景藝術。
 

▲60多國情境高爾夫揮桿室，隨時都能揪好友回家打球，再也不怕下雨天。(圖/品牌提供)
▲60多國情境高爾夫揮桿室，隨時都能揪好友回家打球，再也不怕下雨天。(圖/品牌提供)
上市品牌用心承諾　打造健康全齡宅

「名軒海樂地」在規劃初始，為了讓安全居住能夠傳承世代，「名軒海樂地」利用建材特性與特殊工法，特別採用與國際間最高規格120年使用年限的淡江大橋橋墩同級抗滲混凝土，打造堅固品質、安全的家園堡壘。

在選材方面，呼應菁英世代生活美學，「名軒海樂地」精選國際名品設備，採用複層中空玻璃，隔熱防潮不過敏，夏涼冬暖節能4°C；嚴選日本抗震五金、全展式抽屜櫃，打造超玩美廚房；浴室五合一暖風機，冬天溫暖入浴，夏天常保空氣如新！

名軒開發總經理吳勝利表示，這些貼心規劃都是建築界的隱形冠軍，也是上市品牌給住戶的承諾，透過預防科學概念，提升人體免疫力，確保人們住得安心健康，「名軒海樂地」不計成本的職人用心，超前部署，希望能打造一座幸福建築交給住戶，再讓住戶創造自己的幸福！
 

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