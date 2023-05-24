徵召吳崢、李正皓、曾柏瑜　賴清德：本土第一政黨有責任栽培人才

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賴清德表示，台灣是國際社會重要的一員，也是民主夥伴和經濟重要的角色，確保台灣在國際社會品牌定位，台灣民主保障的力量，不走回頭路，民進黨秉持跨黨派、跨世代與跨領域三項原則，組成「民主大聯盟」結合社會更大的力量。
賴清德坦言，新北三選區堪稱民進黨艱困中的艱困，但三人都充滿勇氣與願意挑戰，曾柏瑜要面對的是「黑二代」，地方勢力盤錯節，她不僅是太陽花學運世代，過去曾用綠黨參選立委、無黨籍參選議員，對服務基層熱忱令人肯定，且其過去4年擔任台灣民主實驗室副執行長，對於中國對台灣在資訊戰非常了解，台灣非常需要這樣的人才，期盼給地方、國會正面的力量。
賴清德說，吳崢將面對的是「金二代」，他是中和傑出子弟，也是太陽花學運領袖，對國家社會懷抱理想，這次願意挺身而出，對國家社會與地方始終如一，更透露吳崢投入政治放棄美國國籍，如此艱辛的選戰，祈求父老鄉親栽培優秀年輕人。
此外賴清德說，李正皓在國民黨推動改革，主張重視轉型正義與主動放棄黨產，這些主張都是台灣社會共識，年輕人在國民黨內提出建言相當不容易，而其服務社會的心未改變，民進黨也支持他用無黨籍參選。
最後賴清德強調，民進黨重視、支持與鼓勵年輕人，作為執政黨與台灣第一本土政黨，有責任栽培人才，面對的挑戰很多，民進黨堅定與年輕人站在一起，共同承擔台灣的責任，也一起完成台灣繁榮發展的共同使命。