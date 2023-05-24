屈臣氏夏特賣買1送1！首波加推迪士尼周邊 米奇變身超Q面紙套
屈臣氏明（25）日至6/28起，推出夏特賣優惠，700件商品買1送1，首波還有迪士尼米奇系列集點商品，5款實用好物，包含休閒百搭輕便小包、多功能眼罩頭枕、俏皮玩偶造型面紙套、秒開免搭野餐帳、簡約俐落的前開行李箱等，萌外型鐵粉必收！
記者鍾怡婷/綜合報導.
屈臣氏5/25-6/28推出夏特賣優惠，全店700件商品任意混搭買1送1（不限同品項）、開架彩妝及精選髮類商品85折優惠、醫美商品折扣後滿2500送500元提貨券。購買衛生棉等用品滿259元送30元提貨券，折扣後滿400元一次獲得3點集點貼紙。
🟡「萬用小卡包」5點+99元：可放手機、錢包、鑰匙等隨身物品，小而不廢很好裝！實用簡約撞色設計，休閒穿搭都可以，還可依個人需求調節背帶長度。
🟡「秒睡眼罩頭枕」8點+199元或45點免費換：立體絨毛米奇大耳造型，極度療癒超級可愛，打開後還藏有眼罩，整套一起陪你辦公午休、通勤時休息。
🟡「好抱面紙套」8點+399元或50點免費換：親膚絨毛超柔軟，黑白配色超可愛，居家、車內皆可用，可當面紙套還能隨身攜帶隨時抱。
🟡「快時尚野餐帳」8點+699元：秒開免搭快時尚，防潑水、防風、防曬、隱私置物，一帳解決！附專用收納袋，輕鬆收納攜帶。
🟡「前開行李箱」8點+999元：「前開行李箱」前開式設計好拿好拖，行李內襯滿滿的米奇圖案，從裡到外都可愛！
同時，會員單筆滿688元，登錄發票還可抽《迪士尼動畫展》門票2張，點金會員更有專屬贈禮，單筆消費滿2000元並登錄發票，再抽藝術字工作坊體驗2名及《迪士尼動畫展》門票2張。