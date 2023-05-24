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深入追蹤移工返鄉後狀況　民團前往印尼家訪

▲One-Forty睽違三年，再度到印尼進行家訪。（圖／One-Forty）
▲One-Forty睽違三年，再度到印尼進行家訪。（圖／One-Forty）

記者賴正琳／綜合報導

致力於移工教育的非營利組織 One-Forty 睽違三年，再度到印尼進行家訪，了解移工返鄉後的狀況。有人成為高中老師，繼續影響他人；有人成功經營訂製服專賣店，支持18名在地員工就業；也有人在印尼台商擔任中文翻譯，運用中文改善家庭環境。One-Forty還在印尼發現，一個台灣村，許多居民都曾到台灣工作。One-Forty 創辦人陳凱翔：「移工在選擇出國工作的目的地時，通常參考他們身邊人的經驗和意見。若我們能讓他們在台灣提供一個美好的經驗。對於正面臨勞動力短缺的台灣而言，將產生一個良性的循環效應。」

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One-Forty 成立 8 年來，創辦台灣第一所移工學校，為移工開設中文、理財、電腦、創業課程，讓移工順利融入台灣社會。回國後，移工也能夠藉由這些技能，成功開店創業、運用中文能力到當地台商工作，打破貧窮的惡性循環。One-Forty 至今已服務超過3,000名移工，也有不少移工返回家鄉。疫情前，One-Forty 每年都會回到移工家鄉拜訪，了解返鄉移工的近況，以及未來優化的方向。

One-Forty在當地舉辦同學會，邀請曾到台灣的移工一同相聚。返鄉移工Ema分享：「希望 One-Forty 在印尼設分部。若能讓印尼政府知道 One-Forty 為印尼人所做的貢獻，對台灣來說有助於提升國際曝光度。」

One-Forty這次拜訪了其中一個返鄉移工 Warti ，他是創業課的學生。當初，他為了開設一家服飾店，而來到台灣。回國後，因離婚而面臨經濟困難。Warti運用在One-Forty學習到的概念，以低成本的炸物事業，賺進第一筆資金，重啟服飾事業。如今，Warti的團隊已成長到18人，並預計將房舍改建成宿舍，為居住較遠的員工提供住宿。由於 Warti 住在鄉下，當地缺乏工作機會。Warti 說：「我想聘請更多員工，讓更多印尼婦女獲得工作機會。」

▲Warti親自縫製再婚的婚紗。（圖／One-Forty）
▲Warti親自縫製再婚的婚紗。（圖／One-Forty）
返鄉移工 Yusni 在台商擔任翻譯，也在今年晉升為管理職，成為當地員工與台幹間的橋樑。他的中文流利程度讓台籍員工都稱讚他像一位台灣人。Yusni 很喜歡台灣的文化和語言，平時除了關注台灣的新聞外，也會定期收聽台灣 Podcast「好味小姐」、聽安溥及蘇打綠的歌，甚至會到電影院看「想見你」。

Yusni 靠著在台灣學習的中文技能，擁有穩定的工作與存款，購買人生第一部車。他分享有一次，他開車載著媽媽時，媽媽激動的說：「我沒想過有一天能夠坐著我女兒買的車。」Yusni：「雖然在台灣工作很辛苦，但我不後悔。因為去過台灣，才有現在的我、現在的工作、現在的生活。」

One-Forty 創辦人陳凱翔：「移工在台灣的學習，延續到印尼。這不僅幫助他們自身賦權，擁有更好的生活。另一部分，也幫助台商，在當地擁有了解台灣文化、懂中文的人才。」

返鄉移工Mandala成為學校品格教育的老師，培養學生進入職場的態度。也在課堂中分享他在台灣工作的經歷，偶爾還會教學生中文。One-Forty的另一個發現是，Mandala 所在的印尼西爪哇村落 Compreng有14,882 人中，有 45 % 的人都曾在海外當移工。其中，就有20％ 的人在台灣工作。One-Forty 團隊分享一個很有趣的現象，Mandala 可以在村莊，用中文訂購飲料，像是「我要一杯珍珠奶茶、兩杯冰紅茶。」

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