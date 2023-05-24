支持院版《選罷法》　賴清德籲同志：潔身自愛、嚴以律己　

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賴清德說，首先就是就是責任這個面向，民進黨是台灣民主運動的產物，先有民主運動才有之後的民主進步黨，成立30幾年來，台灣社會給民進黨機會，本黨才有機會從15%變55%，從少數變多數，從反對黨變執政黨。
賴清德說，一定要深刻了解到，人民不是給民進黨一張空白支票，無條件授權。民眾是要看表現，才決定是不是願意給給予下次機會。每一次的期中選舉，都是一次提醒跟警告，如果不能記取教訓、謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒，也會愧對前人的奮鬥犧牲，更會辜負當前付於民進黨對抗強權，守護民主的歷史任務、時代使命。
賴清德強調，從政以來，自己都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請所有同志共勉。
第二是決心部分，賴清德說，自己決定參選黨主席補選，本來就有十足的心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，在座很多認識他的朋友都知道，「我不是太複雜的人，我也不是難相處的人。」
賴清德表示，當他決定承擔這個責任的時候，不會輕易退縮，也不會任意放棄，會堅持到底完成所託。2個月前，同樣在這個場合，已連續三周召開會議，通過改革三隻箭，這就是一個開始，接下來要改革的事項還很多，要拜託各位，「一起貫徹決心、堅持到底。」
第三則是在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，己要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃，要立下最高的標準，來回應社會的期待。
賴清德也提到，關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。
最後賴清德強調，深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含《選罷法》在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。