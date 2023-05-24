協和電廠5度闖關環評前夕　台電重申：更新計畫可實現四贏局面

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台電於今日環評會議前夕，發佈新聞稿再次強調，台電預估北台灣地區在2025年的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著其他發電機組陸續停用等因素，協和電廠的更新升級才是根本解方。
台電表示，協和更新計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，避免北東電網過度仰賴外援，且可就近供應電力，減少電力傳輸距離，強化電網韌性，提升基隆市在地供電穩定，同時，從4部舊燃油機組改為2部新燃氣機組的「以氣換油」作法，也可改善地方環境空氣品質，減少96%的空污排放許可量，以及52%碳排。
此外，台電在去年提出「東移方案」，將預定填地興建儲氣槽的區域東移，填海面積進一步縮小為14.5公頃，且可保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區，台電認為是一項充分兼顧生態保育的方案，而在更新計畫中，已將生態保育概念納入海堤工程設計，以人工營造與自然著苗機制並兼得方式，進行珊瑚生態復育，像是利用生態型消波塊及消波艙等設施，營造生物空間，並進行珊瑚人工復育確保珊瑚生態加速恢復，而自然洄流著苗也可增加生物多樣性。
至於外界關切更新計畫對基隆港的影響，台電表示，計畫增加的三道防波堤將提供更多的操航空間，使進港操作更加安全，且已進行超過600次的操船模擬，找出安全進港的情境和模式。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求，水工模型試驗及真時操船報告書都經過第三方驗證，承諾未來在施工期間前中後期，都會對港區內碼頭進行波高監測，並研提可行的精進方案。
台電說明，未來LNG（液化天然氣）船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，不用進入基隆港原有港區，後續其他商船便可正常通行作業，不用等待LNG卸收，且LNG船進港船次少，利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，也將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，以有效管理、分流管制避免塞港。
另外，部分人士擔憂儲氣槽的安全性，台電提到，協和接收站建在港嘴，世界各地皆有類似設計，且LNG是極低溫，不可能自燃或爆炸，先進儲槽防護設計也非常安全嚴謹，可確保液化天然氣與大氣分隔並保持低溫，同時隔絕氧氣。
最後，台電強調，協和更新計畫可實現「穩供電、減空污、護生態、港安全」四贏局面，盼社會給予支持。