瑪娃減弱變中颱！氣象局：半天內「轉回強颱」 最新侵台機率曝光
近日生成的瑪娃颱風昨（23）日晚已轉為「強烈颱風」，不過中央氣象局預報員陳伊秀指出，瑪娃颱風今（24）日因為穿越關島，且受到垂直風切影響，結構稍微被破壞，下午減弱到「中颱上限」，不過預計重整完畢後，明（25）日清晨開始會展開第2次增強回到「強颱」，颱風路徑上，瑪娃將持續向西移動，據氣象局最新資訊，瑪娃颱風暴風圈侵襲機率，台灣本島最高已來到21％，地點為恆春，但後期預報還有很大的調整空間，民眾較需留意週末開始，瑪娃颱風將為各地沿海地區帶來「長浪」，從事海邊活動一定要特別注意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，中颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方2750公里的海面上，路徑上持續沿太平洋高壓邊緣往西移動，預計未來幾天會慢慢加速，並在下週一或下週二（5/30、5/31）向北轉彎，因此週末大氣環境的變化，是下週颱風對台灣影響大小的重要觀察期。
中央氣象局局長鄭明典說明，由於瑪娃暴風圈未來還有擴大的空間，若太平洋高壓減弱不夠，颱風真的比較靠近台灣，不排除有發布海上警報的可能，陸上警報機率則較低。不過距離北轉還有一段時間，民眾要先留意週末開始，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海「長浪」的威脅，趁好天氣到海邊活動的民眾特別要注意。
明日台灣各地天氣部分，因為東北季風減弱的關係，全台氣溫都回升攝氏2至3度，詳細分佈上，北部攝氏23至30度、中部攝氏23至32度、南部攝氏22至33度、花東攝氏22至28度，早晚溫差較大需注意；此外，各地多雲到晴較穩定的天氣將持續到週六（5/27），下週日（5/28）大環境有東北風的趨勢，迎風面北部、東半部及恆春半島將有降雨機率。
▲氣象局指出，明天東北季風減弱，各地氣溫略為回升，週末前各地天氣都較為暖熱。（圖／中央氣象局提供）