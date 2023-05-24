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神經母細胞瘤復發率高，四條件屬於「高危險群」
但林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所院士陳鈴津提到，高達 51% 的神經母細胞瘤患者屬於高危險群。陳世翔補充，台灣每年約有 10 至 15 位為高危險群的癌童，即使已經用高劑量化學治療、手術切除、放射治療將癌細胞清除，治療後仍會殘存少數癌細胞，且在各種檢查中難以發現，等到癌細胞又增生到一定程度時，病症又會出現，故復發率極高，20 年的存活率僅剩 3 成。
其實有一小部分 1 歲半以前的病童，不會如此嚴重，有些可能透過一般治療方式，長期追蹤下也沒有復發。陳鈴津指出，屬於高危險群神經母細胞瘤病童包含的條件如下：
- 年齡大於 1 歲半以上。
- 依據國際神經母細胞瘤分期系統委員會，分期為 3 或 4 期。
- 依據 Shimada 組織病理學分類為間質組織少（代表預後差）。
- MYCN 基因擴增。
不過經過臨床實驗發現，GD2 抗體能有效提高高危險群病童的存活率，陳鈴津指出，研究團隊從 2009 年至 2015 年間追蹤 1,183 名受試者。分析結果顯示，接受 GD2 抗體免疫治療組和標準治療組相比較，五年無復發存活率為（61% vs.46%）、總存活率（72% vs.56%）。即使在 662 名大於 18 個月第四期高危險群的癌童中，五年無復發存活率和總活存率分別為 57% 和 71%。
過去罹患神經母細胞瘤的病童，只要復發幾乎都無法存活，台大醫院小兒血液腫瘤科醫師盧孟佑指出，由於藥物自引進至今不到十年、時間尚短，再加上台灣的病童中，一大部分是不斷復發的患者，因此台灣多以「反應率」而非存活率來追蹤。
台大曾以專案進口方式引進GD2 抗體，針對移植後和復發高危險群病童治療，約有 10 幾位經濟可負擔的病童使用過 GD2 抗體，目前只有 4 至 5 位存活，但在維持性治療或復發後合併化學治療使用，腫瘤治療反應都不錯，有達 6 成以上。
陳鈴津也表示，復發患者注射 GD2 抗體後的反應率（即腫瘤明顯縮小，或完全偵測不到腫瘤的狀況）高達 5 成以上，若使用免疫治療配合化療將近 3、4 年，能成功延緩病童復發的時間，目前追蹤下來存活率約 4 成左右。
病友家人：GD2 療程高達上千萬，復發病童更需要藥物
台灣神經母細胞瘤病友關懷協會常務理事蔡紀葦本身也是病童謙恩的媽媽，他是國內第一個使用 GD2 免疫治療的病童，從 2 歲確診，孩子現在已經 13 歲。蔡紀葦說，現在謙恩偶爾仍有復發的時候，但孩子不僅可以正常去學校上課，還能學習潛水，「過去復發的孩子大部分都沒有存活，雖然顯見 GD2 的效果，但一次療程費用非常昂貴，花費高達 1024 萬。」
陳鈴津提及，GD2 抗體已申請到食藥署藥證，但因藥物本身昂貴，因此也申請健保，已進入全民健康保險藥品給付項目及支付標準共同擬訂會議討論階段。只是蔡紀葦表示，健保給付的適應症範圍為剛發病的小孩，復發病童則不在適應症中，仍需自費，可是復發病童的家庭一樣會遇到窘境，希望未來能全面納入健保，讓每個病童都能擁有長大的機會。
諮詢專家：林口長庚兒童血液腫瘤科主任陳世翔、林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所院士陳鈴津、台大醫院小兒血液腫瘤科醫師盧孟佑
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 化療、放療都無效！「神經母細胞瘤」易復發 研究證實免疫療法讓病童延續生命