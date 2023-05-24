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名家論壇》錢震宇／重新定義民進黨

▲總統蔡英文在總統府召開執政7週年記者會時細數幾大相關政策，並接受提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）
▲總統蔡英文在總統府召開執政7週年記者會時細數幾大相關政策，並接受提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）

文／錢震宇

一個領導人執政7年，應該是細數政績，盤點執政成果的時候。不過，蔡英文520當天依舊維持一貫風格，照著稿念，洋洋灑灑，仔細看根本沒有一項是政績，通篇「忽略過去的政見，把現在沒做到的，當成是未來的政績」；蔡英文還說，一年做不完的，我們就用「一年加四年」進行規劃，實在荒謬加離譜。7年不夠，還要再加4年？好意思嗎？民進黨！

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蔡英文520記者會的主題定為「重新定義台灣、讓世界重新看見台灣」。然而，在蔡英文執政下，世界看見台灣的是「兩岸可能發生戰爭、是目前全球最危險的地區」。而台灣被歐美各國形塑成對抗中國大陸極權統治的最前線，變成「抗中神主牌」，蔡英文樂此不疲；但台灣內部意見至今紛亂，更沒有共識，蔡執政7年顯然無力整合化解。

讓世界看見更好的台灣？還是更危險的台灣？

近年外資陸續撤離駐點、資金及房產市場，股神巴菲特的公司出清所有台積電的持股，台廠輝能科技選擇到法國投資近2千億元，說「我們不再是一家台灣的公司」。台灣真的是愈來愈好嗎？問問大家，民進黨真的不要再騙自己。

我不知道，蔡英文除了把台灣帶到了危境之中，有什麼值得驕傲的！搜尋外媒與台灣有關的關鍵字，不外乎危險、緊張，美國會協防台灣嗎？台灣處境非常艱困，這跟我們認知到的正面評價差異很大。民進黨執政這幾年對於維護東亞和平穩定與繁榮，台海情勢的和緩，到底是做出了貢獻，還是只付出了代價？

我只想問，這7年蔡英文有沒有好好面對台灣的每一個人，面對自己曾經提過的政見。我來喚醒一下大家記憶，蔡英文2016年說，執政後盡力確保台海穩定、維持兩岸現狀，結果兩岸現狀已經改變，而且是往壞的一邊改變，這絕非一昧指責對岸就能帶過。

蔡英文說要推動「2025非核家園」，現在確定跳票，當初喊10年內開發綠色能源500億度，節電300億度的目標也做不到，更讓民進黨難堪的是，為了要補足廢核的發電缺口，只能猛用燃煤及燃氣電廠發電，說好的目標達不到，就偷偷置換成「2050淨零排放」，改口下一個4年繼續做。

為了搶年輕人票，2016年蔡英文跟年輕人站在一起，要推18歲公民權、20歲被選舉權，以此換得年輕人支持；結果上任後根本沒有真心推動，民進黨到了選舉才會講18歲公民權，選完後就放空，修憲複決案沒過門檻，民進黨除了遺憾以外，什麼都沒做。

蔡英文承諾推動加入CPTPP(前身為TPP)及簽訂台美FTA，目前也全都落空。好不容易在卸任前一年，搞出一個「台美21世紀貿易倡議」，但實質內容跟台美自由貿易協定還是有些差異，真正要到協定必須很清楚的規範開放比例、關稅、各自進出口品項及仲裁機制，請問「台灣到底準備好了嗎？」

更不要講蔡英文當初口口聲聲說要廢除考、監兩院，現在考監委員是提好提滿，滿朝都是自己人；成立年金改革委員會也只是做半套，只敢拿軍公教人員開刀，勞保、健保都不敢動，至今超過6年未開會，被勞團批評已經完全失能。現在蔡英文三不五時就去視察軍隊，希望國軍保國衛民，說軍人真棒，對照當初砍軍人退休金那一幕，實在是太諷刺。

陳水扁執政第7年，選擇出海到小琉球，做環保志工；馬英九執政第7年，以「七年奮鬥，臺灣出頭」為主題，邀請改革路上的民間友人一起到總統府，藉此展現執政成績。蔡英文的第7年，對著總統府的官員跟攝影機，說著已經重新定義台灣，然後請再給她1+4的時間。

民進黨已經執政7年了，完全執政、就要完全負責。今天台灣的好與不好，無需由蔡英文跟民進黨來定義，是由人民的生活及感受來定義，民進黨只剩下檢討跟傾聽的空間，餘下的一年不會有所改變，做不到的就是做不到。

等民眾重新定義民進黨之時，就是政黨該輪替的時候。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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