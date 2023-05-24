國泰航空被指歧視不會說英文乘客　「營收7成來自中國」衝上熱搜

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事後又有多位其他中國網友，分享自己搭乘國泰航空的不愉快經驗，投訴國泰航空的空服員經常歧視不會講英文的乘客，並對外國乘客就特別友善獻殷勤，認為這不是一兩次的偶發事件，而是長期存在的現象。
中國官媒紛紛撰文痛批國泰航空，國泰航空總裁林紹波23號晚間火速發聲，將3位涉事空服員予以解聘，對各界表示誠摯的歉意，並稱將全面檢討，確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客。而香港行政長官李家超，24日也表示對此事件感到非常痛心、痛憤和失望，認為這些惡劣言行傷害了香港和中國同胞的感情。
而國泰航空「營收7成來自中國」也衝上微博熱搜，網友翻出國泰航空2022年的財報，發現來自香港、台灣、中國的營業收益佔了國泰航空的67.51％，認為國泰航空是「吃了中國的飯，還要砸中國的碗」。
不過也有網友替空服員緩頰，發現國泰航空在徵聘空服員時，要求的是精通英語與另一門亞洲語言，而亞洲語言包括中文或日文或廣東話、馬來西亞語和韓文等等，因此空服員不會說中文是有可能的，也難怪與不會說英語的乘客之間可能會發生溝通不暢的狀況。
這起事件讓人想到之前寶馬（BMW）參加上海車展，工作人員面對中國遊客索要冰淇淋時，說已經發完了，但面對後來的外國遊客卻熱情發放冰淇淋，爭議迅速點燃中國民族情緒，與這次空服員被控歧視不會說英語的中國乘客頗有類似。
不過國泰航空風波，還牽涉到另一層敏感的中國與香港關係，國泰航空火速開除空服員並由總裁親自道歉，加上李家超出面表達痛心，讓《CNN》報導評論表示，突顯出香港航空公司面臨「取悅北京」的壓力，處理公關危機時宛如走鋼索般如履薄冰。