傳民進黨徵召雞排妹　吳沛憶：自己才是最強人選

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吳沛憶說，目前我們還沒有收到黨中央正式，有關於台北市第五選區徵召區的人選討論的回應，「如果還有機會正面向黨中央表達的話，我會盡力的表達，我對自己也非常的有信心，是民進黨在中正萬華區最強的人選。」
吳沛憶提及，自己覺得明年的大選的目標一定是整合本土力量的最大團結，還有進步力量及年輕力量最大的團結整合。只要符合這樣子目標的人選，她覺得都是好事。鄭家純是長期支持民進黨，在很多議題方面都有相當的理念，只要願意來加入我們，都是我們的夥伴，她知道很多支持者關心、擔心，但也希望大家不要用負面攻擊的方式，任何人只要願意支持本土進步的價值，甚至在選舉願意加入民進黨團隊的，都是我們的戰友跟夥伴。
吳沛憶表示，中正、萬華選區過去是民進黨的艱困選區，整體來說藍綠的版圖還是輸了一點點，這幾年在地議員都是相當努力認真經營，所以為何她對自己這麼有信心，因為她在這經營很久，在地方有整合的能力，且已經開始在準備明年的大選，包括團隊、組織及相關的文宣都已經開始做準備，所以如何在半年之內，能快速的整合在地所有的支持，並拓展更多的年輕選票，「我相信我可以做到」。
吳沛憶強調，選舉階段考量很多的綜合因素，她相信都會有，但她相信自己長期在民進黨裡算是幕僚世代，相信在這個黨內，不管做任何決策，都要有道理。不管是做怎樣的決定，都要有道理才能夠服人，她相信黨中央最後的決策也會說出一個道理來說服大家。