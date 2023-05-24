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傳民進黨徵召雞排妹　吳沛憶：自己才是最強人選

▲吳沛憶對於鄭家純可能受到徵召感到震驚（圖／翻攝自吳沛憶臉書）
▲吳沛憶對於鄭家純可能受到徵召感到震驚（圖／翻攝自吳沛憶臉書）

記者邱新博／台北報導

昨日傳出民進黨探詢藝人鄭家純（雞排妹）參選台北市中正萬華區立委，鄭家純今（24）日也在臉書證實此事。被視為最有機會爭取提名的民進黨台北市議員吳沛憶今也坦言，昨天看到新聞感到相當震驚與驚訝，但她也表示，一直認為自己是最強的人選，也一直朝這方向準備。

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吳沛憶指出，這段時間跟黨中央都有相關的討論，主要討論中正萬華怎樣決定出最強的人選。但是這段時間我都是自己認為是最強的人選，來做中正萬華立委選舉的準備。所以昨天看到新聞，「坦白說我也是相當的震驚跟驚訝。」；不過今天看到家純的臉書說跟黨中央還是再討論參選，所以我想相關的仍在討論。

吳沛憶說，目前我們還沒有收到黨中央正式，有關於台北市第五選區徵召區的人選討論的回應，「如果還有機會正面向黨中央表達的話，我會盡力的表達，我對自己也非常的有信心，是民進黨在中正萬華區最強的人選。」

吳沛憶提及，自己覺得明年的大選的目標一定是整合本土力量的最大團結，還有進步力量及年輕力量最大的團結整合。只要符合這樣子目標的人選，她覺得都是好事。鄭家純是長期支持民進黨，在很多議題方面都有相當的理念，只要願意來加入我們，都是我們的夥伴，她知道很多支持者關心、擔心，但也希望大家不要用負面攻擊的方式，任何人只要願意支持本土進步的價值，甚至在選舉願意加入民進黨團隊的，都是我們的戰友跟夥伴。

吳沛憶表示，中正、萬華選區過去是民進黨的艱困選區，整體來說藍綠的版圖還是輸了一點點，這幾年在地議員都是相當努力認真經營，所以為何她對自己這麼有信心，因為她在這經營很久，在地方有整合的能力，且已經開始在準備明年的大選，包括團隊、組織及相關的文宣都已經開始做準備，所以如何在半年之內，能快速的整合在地所有的支持，並拓展更多的年輕選票，「我相信我可以做到」。

吳沛憶強調，選舉階段考量很多的綜合因素，她相信都會有，但她相信自己長期在民進黨裡算是幕僚世代，相信在這個黨內，不管做任何決策，都要有道理。不管是做怎樣的決定，都要有道理才能夠服人，她相信黨中央最後的決策也會說出一個道理來說服大家。

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