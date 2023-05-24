im.B詐騙吸金案！蘇煥智批主管機關金管會縱放　高喊黃天牧下台

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇煥智提到，該公司及平台早在2015年即正式成立，並先後利用名電視主播盛竹如拍攝宣傳影片，跟民進黨立委陳歐珀、行政院顧問陳振坤等關係密切，並利用此關係邀請綠營高層包含鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、蘇嘉全等出席他們公司或基金會相關活動，營造雄厚政商關係。
但話鋒一轉，蘇煥智說，本案違法吸金的主管機關是「金管會」，直言「竟到現在卻若無其事，真的不可思議？」，他表示，由於本案涉及利用金融科技（網路平台）以確保投資可以獲得保證利息8-13%左右，可以說是網路版的「鴻源投資」模式「違法吸金」，應已違反銀行法相關規定。為什麼已經八年了，主管機關金管會不但毫無作為，還同意其參加金融科技展，誤導民眾認為這是合法的金融行為。
蘇煥智直批主管機關不作為，也容易造成政治人物無法判斷該吸金是否違法，並進而背書壯大其聲勢「主管機關的責任最大」，但他也質疑「現在行政院及總統府對金管會毫無處分，也不負任何責任？若無其事，真的非常麻木」，因此他認為金管會主委黃天牧，應該要下台以示負責。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。