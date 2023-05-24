雞塊買6送6！麥當勞6款「買一送一」優惠開吃　冰炫風、薯餅都有

im.B詐騙吸金案！蘇煥智批主管機關金管會縱放　高喊黃天牧下台

▲台南縣前縣長蘇煥智認im.B詐騙案和金管會縱放相關，要求金管會主委黃天牧下台以示負責。( 圖 / 台灣維新 提供 )
▲台南縣前縣長蘇煥智認im.B詐騙案和金管會縱放相關，要求金管會主委黃天牧下台以示負責。( 圖 / 台灣維新 提供 )

記者林莞茜／綜合報導

不動產借貸媒合平台im.B遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人，其中民進黨立委陳歐珀因為捲入im.B詐騙風暴宣布退選，且疑似還有多位政治人物涉案，對此，前台南縣長蘇煥智今（24）日指控此案和金管會縱放相關，要求金管會主委黃天牧下台，以示負責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇煥智自臉書上發文表示，「不動產債權借貸媒合平台im.b」涉及詐騙5千多位投資人，金額超過25億元。已於5月6日被台北地檢署以違反銀行法等偵辦，主嫌曾耀鋒（化名為曾國緯）、曾銘祥（曾父）、張淑芳、潘志亮、張繼億等5人被收押。另外三人交保。主嫌曾耀鋒是四海幫海鐵堂成員，因涉及重利、詐欺、妨害自由三種罪行，早已通緝中，卻化名曾國緯繼續行騙。

蘇煥智提到，該公司及平台早在2015年即正式成立，並先後利用名電視主播盛竹如拍攝宣傳影片，跟民進黨立委陳歐珀、行政院顧問陳振坤等關係密切，並利用此關係邀請綠營高層包含鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、蘇嘉全等出席他們公司或基金會相關活動，營造雄厚政商關係。

但話鋒一轉，蘇煥智說，本案違法吸金的主管機關是「金管會」，直言「竟到現在卻若無其事，真的不可思議？」，他表示，由於本案涉及利用金融科技（網路平台）以確保投資可以獲得保證利息8-13%左右，可以說是網路版的「鴻源投資」模式「違法吸金」，應已違反銀行法相關規定。為什麼已經八年了，主管機關金管會不但毫無作為，還同意其參加金融科技展，誤導民眾認為這是合法的金融行為。

蘇煥智直批主管機關不作為，也容易造成政治人物無法判斷該吸金是否違法，並進而背書壯大其聲勢「主管機關的責任最大」，但他也質疑「現在行政院及總統府對金管會毫無處分，也不負任何責任？若無其事，真的非常麻木」，因此他認為金管會主委黃天牧，應該要下台以示負責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

傳im.B案有檢調涉入？蔡清祥：積極調查中

im.B詐騙集團主嫌豪宅開趴　陳琬惠爆台鐵現任副局長也參加

im.B風暴延燒　蔣萬安：嚴加掃蕩詐騙絕不寬貸

im.B詐騙風波延燒綠營　國民黨要賴清德「別再神隱沈默」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀