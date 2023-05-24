蕭煌奇背對觀眾表演非首次！他苦揭「被衝康經歷」 心靈受打擊
蕭煌奇日前因為全程「背對觀眾」熱唱引起討論，這段影片不少人大呼「太過地獄」，有人批評工作人員不盡責，蕭煌奇第一時間出來幫工作人員說話。而蕭煌奇與好友王俊傑、全方位樂團即將舉辦聯合演唱會，剛好3組人都是視障音樂人，蕭煌奇也以「背對觀眾」一事為引子，分享過去就曾遭到主辦單位「衝康」的經歷，讓他當時心靈頗受打擊。
記者吳雨婕/綜合報導
蕭煌奇和好友王俊傑、全方位樂團都是視障音樂人，近期將舉辦「逗陣的」聯合演唱會，大家說到表演時發生的狀態，笑說是「笑話一籮筐」。蕭煌奇分享，少年時在工地秀表演時，曾有過為了「笑果」，主辦方帶位時故意讓他屁股朝向觀眾，當時才國中的蕭煌奇聽到來自背後的笑鬧聲，一時還沒會過意，直到聽到許多的指指點點，才知道原來自己在不知情的狀況下，被「開玩笑了」，當時雖然心裡有點尷尬，但開朗的他轉念，「都不用說一句話，舞台『笑果』就這麼大，也很不錯呀！」
王俊傑則分享在舞台上遇到的尷尬事情，他笑說曾經在唱和聲時，「一隻白蟻飛進我嘴巴裡，好在我反應夠快吐了出來。」又說：「也曾彈琴彈到一半，電鋼琴直接從琴架上掉了下來，還好我反應快，當下金雞獨立，用另一腳頂住琴繼續彈奏，等工作人員來處理。」
此外，蕭煌奇將舉行2場演唱會，定於6月10日在台北Legacy及6月17日在台中Legacy開唱，舉辦「逗陣的」蕭煌奇、王俊傑、全方位樂團集合演唱會，售票請洽「iNDIEVOX」。