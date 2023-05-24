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「打新冠疫苗送500」不再只有雙北　中央催打政策！各地都送500元內獎勵

「打新冠疫苗送500」不再只有雙北　中央催打政策！各地都送500元內獎勵
「打新冠疫苗送500」不再只有雙北　中央催打政策！各地都送500元內獎勵

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內COVID-19進入第4波Omicron疫情，確定病例、併發症累計個案數都有上升趨勢，其中又以65歲以上長者為多，而併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。

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疾管署表示，為鼓勵長者儘速接種，各地方政府自今（2023）年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元（含）以下衛教品。

因應疾管署政策，台北市衛生局表示，民眾施打COVID-19疫苗符合資格者，可獲得500元等值商品禮券。而高雄市衛生於則表示，符合資格者接種任何一劑COVID-19疫苗，贈予快篩試劑2劑、接種第1-3劑者，加贈500元獎勵禮券。

24日起打疫苗送500　台北曝獎勵方案

今年2、3月時，雙北為催COVID-19疫苗打氣，就曾祭出接種疫苗可領500元禮劵的獎勵機制。當時指揮中心指揮官王必勝表示，獎勵政策是否會全國實施，要依各縣市決定，決定的因素包含財務、策略等考量。

而5月23日就傳出了好消息，疾管署表示，為鼓勵長者儘速接種，各地方政府自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元（含）以下衛教品，而相關接種資訊及衛教品發放，以各縣市公布訊息為主。

台北市衛生局於5月23日表示，為配合中央COVID-19疫苗獎勵政策，今年5月24日起至12月31日止，凡65歲以上民眾於臺北市合約醫療院所接種COVID-19疫苗前3劑均可獲得500元商品禮券，接種獎勵方案如下：

  • 接種對象：65歲以上民眾【民國47年（含）以前出生者】，不限戶籍地。
  • 接種日期：112年5月24日起至112年12月31日止
  • 接種地點：臺北市合約醫療院所
  • 接種劑次：COVID-19疫苗基礎第1劑、基礎第2劑、基礎加強劑（須符合免疫功能低下等8類對象）、第1次追加劑
  • 接種獎勵：500元等值商品禮券
  • 應備文件／證件：身分證、健保卡及疫苗接種紀錄卡（小黃卡）

高雄長者打疫苗都有禮　打第1－3劑加贈500

而高雄市衛生局也在同天宣布接種獎勵方案，符合資格者可獲得快篩試劑、500元獎勵禮券，接種獎勵方案如下：

  • 接種對象：65歲以上民眾及55歲以上原住民
  • 接種日期：112年5月24日起至112年6月30日止
  • 接種地點：轄內合約院所
  • 接種獎勵：
  1. 不論劑次接種任何一劑COVID-19疫苗：贈予COVID-19家用快篩試劑2劑
  2. 接種第1－3劑：贈予COVID-19家用快篩試劑2劑、500元獎勵禮券（原民區可獲獎勵500元現金）
疾管署再次呼籲，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，未完成3劑疫苗接種者應儘速接種，今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾也鼓勵接種，共同提升免疫保護力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57954

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