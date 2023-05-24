「緬麗飛行」多元文化活動　前進校園宣導

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除了靜態的課程分享外，現場還有動態的國服體驗活動，讓大家彷彿身歷其境，體驗緬甸國服之美，此外也讓參與者動手體驗，緬甸當地的天然護膚品「壇娜卡」。最後她更準備了當地著名的西米露糕分送給所有參與者，參與的同學吃到了她準備的西米露糕後，都驚呼連連，大讚非常好吃，緬甸地區的異國風味小點心，讓自己的味蕾感受到前所未有的震撼，希望以後能多多舉辦類似的活動，讓自己認識更多國家不同的多元文化。
林財榮表示，台灣是由移民共同成就的多元文化社會，擁有兼容並蓄的多元族群與文化，目前在台居留緬甸籍人士有2,923人，而新北市是全國所有縣市居住最多緬甸僑民的縣市，高達1,540人，這些新住民帶著原生社會的風俗習慣進入台灣，帶來家鄉的文化及美食，也讓我們的社會有了更多元的風貌，在新舊文化互相融合，創造出台灣社會的榮景與獨特風貌及源源不絕的能量與生命力。另外於課程最後也不忘再次提醒，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自112年2月1日起至同年6月30日止，專案適用對象於期間自行到案者，免收容、低罰鍰、不管制，更多詳情可逕洽免付費多語諮詢專線0800-024-881，也請大家多多宣導，協助在台逾期外來人口即早返鄉。