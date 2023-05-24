燒肉控看過來！ HOME燒肉和牛、大生蠔任你吃免驚

「緬麗飛行」多元文化活動　前進校園宣導

▲緬甸籍新住民張麗英擔任多元文化宣導講師。（圖／移民署提供）
▲緬甸籍新住民張麗英擔任多元文化宣導講師。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

多年來政府大力提倡新南向政策，近期移民署為了增進偏鄉國小學童對於東南亞多元文化的認識及瞭解，移民署北區事務大隊新北市服務站與新北市板橋新住民家庭暨婦女服務中心合作，於5月特別安排在新北市貢寮國小舉辦一埸「緬麗飛行」緬甸多元文化宣導活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次活動由移民署北區事務大隊新北市服務站主任林財榮親自帶領移民署同仁出席參與，並邀請緬甸籍新住民張麗英擔任多元文化宣導講師，向大家介紹「緬甸」這個美麗又神秘的國家，她首先讓參與活動的學員知道緬甸國的地理位置，以及當地人文特色（如：特色景點、緬甸8大民族服飾），緊接著分享當地著名的特色小吃，如：香蕉甩餅、豌豆粉涼拌及金三角咖哩餃，帶領所有與會者一起經歷了一場豐富的美食饗宴。

除了靜態的課程分享外，現場還有動態的國服體驗活動，讓大家彷彿身歷其境，體驗緬甸國服之美，此外也讓參與者動手體驗，緬甸當地的天然護膚品「壇娜卡」。最後她更準備了當地著名的西米露糕分送給所有參與者，參與的同學吃到了她準備的西米露糕後，都驚呼連連，大讚非常好吃，緬甸地區的異國風味小點心，讓自己的味蕾感受到前所未有的震撼，希望以後能多多舉辦類似的活動，讓自己認識更多國家不同的多元文化。

林財榮表示，台灣是由移民共同成就的多元文化社會，擁有兼容並蓄的多元族群與文化，目前在台居留緬甸籍人士有2,923人，而新北市是全國所有縣市居住最多緬甸僑民的縣市，高達1,540人，這些新住民帶著原生社會的風俗習慣進入台灣，帶來家鄉的文化及美食，也讓我們的社會有了更多元的風貌，在新舊文化互相融合，創造出台灣社會的榮景與獨特風貌及源源不絕的能量與生命力。另外於課程最後也不忘再次提醒，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自112年2月1日起至同年6月30日止，專案適用對象於期間自行到案者，免收容、低罰鍰、不管制，更多詳情可逕洽免付費多語諮詢專線0800-024-881，也請大家多多宣導，協助在台逾期外來人口即早返鄉。

▲本次活動由移民署北區事務大隊新北市服務站主任林財榮親自帶領移民署同仁出席參與。（圖／移民署提供）
▲本次活動由移民署北區事務大隊新北市服務站主任林財榮親自帶領移民署同仁出席參與。（圖／移民署提供）

營造業民間工程可聘僱移工　勞動部大鬆綁

深入追蹤移工返鄉後狀況　民團前往印尼家訪

進度嚴重落後！中泰鐵路將延遲至少一年通車

印尼大選2024年登場　專家擔憂：政客恐操作反華情緒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀