厝味乾拌麵、蛋捲齊發！霹靂群英接招化身美食家　再打集郵奇招

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這次厝味攜手霹靂推限定禮盒，為了讓粉絲大飽眼福，特地前往進駐雲林虎尾片場，由霹靂英雄們化身老饕客，由素還真領銜拉開序幕，挹天癒、月無缺展開水火奇招煮出香氣四溢的乾拌麵，眾英雄紛紛現身，一一化身美食家！
這次厝味乾拌麵攜手霹靂布袋戲推出的「厝味綜合乾拌麵經典禮盒」，門面守關者就是正劇中久違的霹靂2大長青樹「清香白蓮素還真」以及「百世經綸一頁書」，以紅色為底色的素還真款禮盒代表為「細花圓麵」，金色底色設計的一頁書款禮盒則為「雙花粗麵」。兩種麵條皆經過「3段熟成」，嚴選小麥混和至黃金比例，麵條均勻勁道和入麵糰，靜置熟成，同時結合傳統和現代技術，徹底發揮職人製麵精神，賦予麵條純粹口感。除了大師級匠心研發的獨創麵體，一碗好麵將怎能少了完美醬料調味，這次2款禮盒一次給好給滿，老將軍炸醬、椒麻映紅瓦、稻禾牛味香、紅蔥綻芬芳，油醋小村釀5種口味一次給足，每一包麵都給到2人分，不管是要獨享或分食，都能輕鬆備好一桌麵食大餐。
白蓮、梵天氣勢登場厝味乾拌麵 開大絕吃爆全系列
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月無缺、挹天癒站台水滴型蛋捲 絕美角色美哭你的心坎
吃得再飽，有時飯後還是會想吃點小點心，讓一餐畫下美好的句點。厝味除了深耕乾拌麵市場，也看準近來蛋捲的變化與消費者食用習慣，因此也推出了可愛的「水滴型蛋捲」，這次也加入了聯名禮盒系列，而顏值擔當的就是「玉樞丹桂月無缺」為原味水滴型蛋捲，「鳴水非瀾挹天癒」則代表芝麻水滴型蛋捲，這2名角色都是較為後期的霹靂兵烽決出場人物，各自有著創新的人設，讓霹靂宇宙的發展更加多元豐富，就有如厝味水滴型蛋捲一般，要簡單入口，酥脆不掉屑新創意，帶起點心新風潮。
4款禮盒口味全都要！精美限定畫風角色郵票等你一試手氣
不管你是拌麵派還是蛋捲派，在這次聯名禮盒中都加入了罕見的盲盒元素，也就是每一個禮盒都有一張珍貴的霹靂本尊角色郵票，除了禮盒封面款的４大人氣角色，就連談無慾、藐烽雲等角色也來助陣同框。如果你的運氣夠旺，還有機會抽到葉小釵、挹天癒、藐烽雲等７大角色的「限量CG插畫風版本郵票」，可說是相當珍貴的隱藏款，絕對值得戲迷、粉絲們納入周邊收藏逸品！４款限定禮盒目前於「郵局限定」搶先上市，快來一邊集郵，一邊品嚐美味！