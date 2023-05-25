巷仔內／地緣政治風險下　「能源安全」正在被強化

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在戰爭開打1年多的現在，我們可以得出一些初步的結論，就是在西方陣營盡可能的團結下，俄羅斯打的能源牌並不算贏，至少沒有得到預料中的效果，也沒有迫使西方火速放棄援烏，俄國反過來還遭受一系列制裁，需為流失的歐洲市場找到替代買家。
在危機時刻，雖然應對不盡完美，也確實面臨能源短缺帶來的一連串惡劣影響，可在加速部署清潔能源方面，歐盟確實取得一些成果，確保緊急能源供應不至於真的斷炊；儘管一度被迫恢復核能、燃煤的使用，但那終究只是暫時的。
俄烏戰爭從根本上改變了歐盟對使用化石燃料發電的態度，將化石燃料視為對國家安全、能源負擔能力和氣候目標的威脅。能源智庫「Ember」的分析表明，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，風能和太陽能的增長，為歐盟節省了120億歐元的天然氣成本，反映出新的能源格局，也提高了對可再生能源的雄心，如「REPowerEU」提案，旨在2030年可再生能源達45%的基礎下，將太陽能容量在2025年時翻倍。
然而，要注意的是，世界尚未真正擺脫能源危機，因為能源的轉型並非一蹴可及，無法短期內就完全到位，而且去年歐洲天然氣需求減少，大部分原因是異常溫暖的天氣和工業生產停滯，所以在爭取到時間、熬過冬天後，是時候考慮實施結構性的變革，採取更強有力的政策行動，讓能源系統能真正免於未來價格波動的影響，又加劇民眾生活困難。
隨著戰爭的繼續，現在還遠不是自滿的時候，身處能源動盪的時代，在日益多極化和破碎的國際體系中，在大國競爭的陰影下，多國努力實現供應鏈多元，希冀實現真正的能源自主，畢竟生產能源的設備、零件來自哪裡，也會有影響，難保不會被地緣政治波及。
其實何止是歐洲，能源安全也是全球共同的嚴峻課題，跳脫俄烏戰爭、供需惡性失衡的框架以外，面對氣候變遷及溫室效應，這種衝擊對全人類來說都是沒有選擇性的，需要時間凝聚公民意識、建構願景，教育人民永續發展所需付出的短期代價雖大，但長遠來看卻是不得不的選擇。
只不過，隨著轉型的進行和消費多樣化，能源安全或將出現新的脆弱性和威脅，因為全球生產將進一步集中在低成本、低排放生產的國家，清潔能源多元化必要技術和零件的來源地，甚至比石油更集中；而一個安全的能源系統，必須具備靈活性、彈性，能承受意外的衝擊和中斷，還能迅速恢復。
簡言之，全球化之下，如果每個國家都只在自己的境內生產和消費，很難擴大清潔能源的規模，甚至助長分裂和保護主義，要實現能源安全，若能在兼顧適度自主與整合的前提進行，才是長遠之道。
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