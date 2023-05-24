KKday線上旅展來了！沖繩來回機票不用1萬　16天南極行24萬全都包

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看好暑假揪團旅遊商機，針對海外自由行的機票、住宿商品，KKday推出東北亞、東南亞熱門國家旅遊優惠，人氣最高的日本，推薦大阪自由行4日，自選市區飯店入住，每人13,499元起；東京機加酒自由行5日，每人15,300元起，以及沖繩5日來回機票9,999元起，韓國則有首爾4日機加酒自由行每人11,500元起，以及首爾5日機加酒自由行每人11,900元起，若揪到4人或8人同行，整體都可再折2,000元至9,600元不等。
團體行程方面，有東京暑假超值5日遊，安排前往箱根、忍野八海、御殿場Outlet等地，每人35,800元起；北海道5日團體行每人38,888元起，可欣賞函館、小樽運河、富田農場夏季風貌，品嚐三大蟹吃到飽、薰衣草冰淇淋；也有東北仙台5日每人33,900元起，可體驗銀山溫泉、入住星野集團度假村，兩者行程皆可享4人同行折5,000元、8人同行折12,000元優惠。首爾則主打親子雙樂園6日遊，可暢玩樂高樂園和愛寶樂園，還有人氣美食吃到飽，每人30,900元起，除了有兒童半價優惠，可再享4人同行折4,000元、8人同行折10,000元。
歐美旅遊方面，同步推出「巴黎迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」、「奧蘭多迪士尼樂園」、「奧蘭多環球影城」等熱門樂園票券，還有各式多元體驗活動，包含紐約直升機、夏威夷衝浪、關島高空跳傘等，有新客優惠8折起。另外，為讓小資族也能圓南極探索夢，KKday推出南極「海達路德阿蒙森號16天郵輪之旅」，上船後食宿全包，並帶領您進行南極徒步、導覽解說、歷史遺址參觀，以及動植物觀察等活動，6/15前限時下單再享每房現折20,000元優惠，折後每人242,270元起，相當於市價1/3的價格。