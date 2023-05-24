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領先亞洲各機場！桃園機場通過全國最高速自駕接駁驗證

▲桃園機場「機場自駕接駁驗證」路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及臺北關，全程共4.2公里，自2022年8月啟動測試，至今已累積運行里程逾1,000公里。（圖／機場公司提供）
▲桃園機場「機場自駕接駁驗證」路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及臺北關，全程共4.2公里，自2022年8月啟動測試，至今已累積運行里程逾1,000公里。（圖／機場公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

機場公司今（24）日與工業技術研究院舉辦「機場自駕接駁驗證」成果發表，本計畫為國內最高速（時速50公里）的自駕車測試案，更為亞洲唯一在國際機場提供自駕接駁的案例。活動中民航局局長林國顯、交通部航政司司長何淑萍、經濟部技術處處長邱求慧、工業技術研究院董事長李世光等與會貴賓及機場員工親自試乘自駕車體驗測試成果，此次計畫將有助國內創新技術落實至場域，實現智慧機場願景。 

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林國顯表示，交通部發展智慧運輸不遺餘力，提供資源鼓勵國內團體與企業辦理技術實證（Proof of Concept；POC），期望帶動我國相關產業發展與升級。桃園國際機場是臺灣與世界鏈結的重要樞紐，本次與工業技術研究院的「機場自駕接駁驗證」合作中，為全國首件自駕車開放場域全域中高速運行示範，期望透過場域中的新興科技應用實證為基石，加速邁向智慧機場，推動交通科技產業創新。今日試乘之後，覺得運行非常順暢，與真人駕駛並無差別，給予技術團隊高度肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，為推動桃園機場數位轉型，桃園機場與工研院合作，評估自駕技術運用於航廈間運輸服務的可行性，減少接駁巴士司機人力需求、避免長時疲勞駕駛，同時提升園區通勤便利性。場域驗證路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及臺北關，全程共4.2公里，自2022年8月啟動測試，至今已累積運行里程逾1,000公里。這次與工研院的合作，已取得不錯的研究成果和落地實證，相關數據與成果將作為未來自駕服務發展之基石，亦是推動機場自駕接駁的參考，希望能提升機場營運效率與服務品質，成為領航未來的智慧機場。

邱求慧表示，根據國際產業調查公司IDTechEx報告指出，2022年全球自動駕駛（含移動服務）市場近113億美元，預估2025年整體市場將超過1,300億美元，成長10倍以上。為協助產業發展自駕載具，技術處自2019年起已核准沙盒實驗15案，計畫遍及全臺。這次在桃園機場完成自駕接駁驗證，是臺灣歷年來最高速的自駕測試運行案，這也是繼美國鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）後，全球第二個在國際級機場提供自駕接駁案例。

工研院董事長李世光表示，工研院的自駕車系統，從2019年取得臺灣第一個可於開放場域測試的「Taiwan No.0001」自駕車牌後，已在臺灣各個場域交出漂亮的成績單，更在澳洲高速公路成功運行並獲得認證，本次成功挑戰了桃園機場場域速限50公里的高標準需求，團隊提升軟硬體AI運算性能、加大車周環境辨識距離、結合5G車聯網通訊低延遲等，並整合自主研發的5G智慧路口設施，讓自駕車在高速車流匯入的道路上，更加安全、精確。未來，希望打造自駕科技應用在高速公路或車流高速行駛的道路環境，工研院將串聯系統整合廠，持續研發自駕巴士，力助臺灣建立自動駕駛產業生態鏈，成為全球自駕車技術的領先國。

機場公司積極參與多項場域驗證計畫，與具創新技術的企業或團體合作，將其產品或服務於機場進行概念性驗證，過去曾執行計畫包含服務型機器人引導旅客前往上車地點、人流分析提升管理效率、沉浸式體驗帶來歷史人文視覺饗宴、航廈自駕愛心服務車提升服務量能等，相關驗證經驗反饋，為機場營運管理發展帶來不同思考。機場公司未來將持續導入各項創新應用服務，優化營運效能，提供旅客更舒適便捷機場體驗。

 

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