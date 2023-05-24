iPhone用戶快來檢查一下「健康隱私」吧！ 一個步驟誰在用全現形
隨著人們逐漸把生活重心轉移到網路，分享的個人資料也比以往多更多，Apple 認為隱私權是一種基本人權，每一項產品和服務都內建了隱私保護功能，讓使用者掌控自己的資料，當中也包含了「健康」App，為了強化「健康資料隱私權」的重要性，Apple透過廣告和白皮書來分享官方是如何保護用戶在 iPhone 上的「健康」app 和 HealthKit 中的資料。此外，如果想要查看目前有多少裝置或是多少App還在默默抓你的心跳、身高、體重等健康隱私，快點進入「健康」App查看「隱私權」，一鍵按下全現形！
記者周淑萍/綜合報導
Apple 表示「健康」app 和 HealthKit 從設計之初就把隱私包含在內，替使用者提供各項保護措施，具體的作法為何呢？當 iPhone 以密碼、Touch ID 或 Face ID 鎖上時，除了「醫療卡」之外，「健康」app 中的所有資料都會受到加密，且任何備份到 iCloud 的「健康」資料都會在傳輸中加密，同時也會在 Apple 的伺服器上加密。
此外，若安裝最新版 watchOS 和 iOS，並啟用預設的「雙重認證」和「密碼」，健康和活動資料會以 Apple 無法解密資料的方式備份，就連 Apple 也無法讀取資料。根據Apple 統計，截至 2022 年 8 月為止，有超過 95% 的 iCloud 活躍使用者啟用雙重認證這項重要功能。
如果用戶想要分享自己的資料給親有，「健康」app 有精細的控制項目，讓使用者掌控所分享的資料類型和分享對象，同時可以隨時查看、管理及撤銷權限。此外，也可以順便檢視一下自己的健康資料中現在還有授權分享給哪些App或是裝置，如果已經鮮少使用就可以關閉，藉此減少自己隱私外洩。
📍分享「健康」資料路徑：健康App→點一下螢幕底部的「分享」→搜尋欄位輸入分享人的姓名→ 向下捲動，點「檢視已分享的資料」→進行任何更動，然後點一下「完成」。
📍檢查分享權限：健康App→點一下右上方的圖片或姓名縮寫或點螢幕底部的「摘要」或「瀏覽」→在「隱私權」欄目下選擇「App」或「裝置」→會列出目前要求取用「健康」資料的，若要更改項目的取用權限，請點一下該項目，然後開啟或關閉「健康」的資料讀寫權限。