傘Ｑ(Thank you)吸睛！中鋼兌領股東會紀念品現人潮

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112年股東會紀念品傘Ｑ(Thank you)，今(24)日在高雄市國軍英雄館勝利廳進行股東會紀念品兌領，首先由持有1000股整張股票的股東領取，後續還會發送給持有1至999股的股東領取，中鋼股東人數已達115萬人，約有32萬餘人為零股股東，因此，發放股東會紀念品的高雄市國軍英雄館勝利廳現場擠滿人潮。
翁朝棟說，股東會紀念品傘Ｑ(Thank you)的傘骨，採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質，而傘布及傘骨原料均採用MIT台灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。
翁朝棟並說，傘Ｑ(Thank you)為自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗ＵＶ功能，晴雨兩用皆宜，而傘面以柔和色調，輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及由中鋼所認養的高雄市前鎮河畔，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。
翁朝棟指出，112年股東常會委託書受託代理期間，是自5月24日至6月1日，例假日除外，限1000股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品，而未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1000股的股東，需先完成電子投票，並於6月26日至6月28日上班時間，持身分證明文件至指定地點領取，或於6月16日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。