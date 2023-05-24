台南國際綠色產業展5/24-26展出 另有30天線上展

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今(24)日下午隆重舉辦開幕式，由主辦單位旺旺中時媒體集團工商時報社長陳國瑋，與會貴賓經濟部能源局主任秘書翁素真、台南市政府副秘書長王揚智、經發局專委吳建德、南科管理局局長蘇振綱、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長廖禎松等產官學界代表出席開幕活動。展區規劃包括：綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區、政府與學研區等主題。指標廠商有：鴻華先進科技、士林電機、大亞電線電纜、進金生能源服務、台灣友巨新能源、台灣電力公司、台灣碳交易、四季洋圃能源、全面性系統整合科技、承德科技、長利科技、福壽實業等。
電動車與電池區，除了有充電樁、電池、電動車材料等業者外，亦有國內外7個市售品牌包括Benz、BMW、Foxtron(鴻華先進)、Kia、Nissan、Peugeot、Toyota等15款電動車參展，其中，包含鴻海旗下鴻華先進科技研發的電動車，參觀者可近距離一睹鴻海電動巴士MODEL T及即將量產的第一輛國產電動汽車MODEL C的風采，勢必成為展會的亮點。
展期間舉辦6場「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」系列研討會及論壇，包含：「中小企業綠色轉型之策略、循環再生材料與產品的創新應用、ESG與企業永續經營的節能方案與成功案例分享、凈零碳排與綠色未來、智慧儲能應用與商機、台灣電動車產業的機會與未來」等議題，邀集產業界重量級講師多達30位，採事先報名制。
臺南國際綠色產業展協辦單位有中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣綠色科技產業聯盟、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、財團法人台灣碳權交易推廣協會、財團法人塑膠工業技術發展中心、臺南市總工業會等。相關資訊可至官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢、線上展入口網址greenexpo.ctee.com.tw 參觀，或搜尋「綠色展」。