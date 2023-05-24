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舊愛還是最美！尚恩曼德斯斷開母子戀　街頭牽手卡蜜拉穿情侶裝

▲尚恩曼德斯（左）結束「母子戀」後，疑似與前任卡蜜拉復合，兩人在街頭親密牽手逛街。（圖／翻攝卡蜜拉IG）
▲尚恩曼德斯（左）結束「母子戀」後，疑似與前任卡蜜拉復合，兩人在街頭親密牽手逛街。（圖／翻攝卡蜜拉IG）

記者吳雨婕/綜合報導

24歲的加拿大鮮肉創作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）日前被爆出戀上51歲的按摩師Jocelyne Miranda，談起「母子戀」，不過戀情無疾而終。上個月尚恩曼德斯與舊愛卡蜜拉（Camila Cabello）在科切拉音樂節不期而遇，兩人在音樂上親密互動，疑似復合，近來兩人又遭目擊牽手約會，還穿起牛仔褲情侶裝，非常甜蜜，看起來復合之日指日可待。

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據《E！NEWS》報導，尚恩曼德斯、卡蜜拉最近在紐約市區逛街時被直擊，尚恩穿著深色背心與牛仔褲、球鞋，牽著身穿白色上衣、皮衣外套、牛仔褲的卡蜜拉，一起去買咖啡，低調又輕鬆的情侶裝，格外引人注意，雖然雙方都尚未承認復合，但許多粉絲看到後都敲碗這對金童玉女能夠再一次交往。

▲尚恩曼德斯在紐約與卡蜜拉牽手逛街。（圖／翻攝《E！NEWS》）
▲尚恩曼德斯（右）在紐約與卡蜜拉牽手逛街。（圖／翻攝《E！NEWS》）
事實上，尚恩曼德斯與卡蜜拉是在2021年分手，分手後男方曾經被爆出與大27歲的按摩師過從甚密，之後還傳出與甜美女星莎賓娜（Sabrina Carpenter）交往，不過對於跟莎賓娜的緋聞，在尚恩曼德斯鄭重澄清後煙消雲散。至於卡蜜拉則是曾與交友平台「Lox Club」的CEO Austin Kevitch（奧斯汀凱維奇）交往，不過戀情不到一年就結束。有知情人士透露，就是因為2人曾與其他人交往過，才更加認定彼此是真愛。

▲尚恩曼德斯推出新歌。（圖／環球提供）
▲外界樂見尚恩曼德斯（右）與卡蜜拉復合。（圖／環球提供）

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