勞動部雲嘉南分署攜手全聯辦職場體驗徵才 多位求職者現場獲錄取

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為協助失業及期待再就業的民眾了解職場，本次職場體驗活動由全聯不同部門職員擔任志工，帶領有意重返職場再就業的民眾，體驗結帳流程、貨物上架、食品物流配送等工作項目，期望透過體驗讓求職者更加瞭解零售業現況、企業文化與工作內容等，提升其就業動機，讓有興趣或有意願從事該行業的民眾能順利銜接職場、迅速上工。
今日參與活動的民眾說，實際走訪工作場域不僅感受到全聯對勞工朋友的支持，也對相關工作內容有一定程度的了解，該民眾在隨後的徵才面試亦獲得錄取，將於近日受訓上工，他感恩的說，「雇主願意給機會，一定會好好做下去」。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，全聯為善盡企業社會責任，成立各基金會致力於社會救助、兒少福利、環保永續、藝術傳承等，並以全台1,000多間門市為公益賣場，藉由辦理各種公益活動讓部門員工輪流參與，透過扶持社會正義的過程，加深民眾對企業公益理念的認同。
劉邦棟說，分署陪伴民眾做好就業服務不遺餘力，近兩年已協助雲嘉南地區需要職場支持的中高齡、身心障礙朋友、二度就業婦女等將近5萬8,000人次成功找到工作，鼓勵民眾不要自我設限，就業中心提供從職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等一條龍式服務，歡迎有就業需求的民眾洽詢轄內各就業中心。