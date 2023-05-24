海外布局騎進韓國！Gogoro與韓國Bikebank深入合作　Q3開售電動車

我是廣告 請繼續往下閱讀
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示「我們與 Bikebank 秉持一致的永續願景，很高興能夠深化與 Bikebank 的合作，共同加速韓國運具電動化。首爾擁有全球規模數一數二的美食外送產業生態系，也是首波採用 Gogoro 電池交換服務於美食外送領域的市場之一。未來，我們將持續發展 B2B 美食外送業務、打造永續外送，更為韓國消費者帶來智慧電動機車與電池交換服務」。
因應市場需求，Bikebank 為韓國大眾與外送夥伴設立了兩家 Dotstation 銷售門市，並建置逾 70 個電池交換站，將電池交換網路拓展至首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市。
Bikebank 執行長 Minkyu Kim 表示，我們與 Gogoro 積極推動韓國都會交通轉型，創立 Dotstation 品牌將引領我們邁向永續交通新時代，讓更多韓國消費者輕鬆享受永續移動體驗。透過 Dotstation，Gogoro 電池交換服務進駐韓國八大城市「我們預計今年建置更多電池交換站，並為消費者提供一系列智慧電動機車車款」。
此外，韓國美食外送領導品牌 Logiall、Manna Plus 已開始於外送業務中使用 Gogoro 智慧電動機車及電池交換服務。
在台灣，Gogoro Network 用戶數已突破 54 萬，全台 GoStation 電池交換站總數更超越加油站，逾 2,500 個站點、12,000 座機台共投放超過 110 萬顆智慧電池，每日支援逾 40 萬次電池交換。至今總共已完成 4.6 億次電池交換，相當於減少了 62.5 萬噸碳排放量1。