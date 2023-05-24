韓團NCT DREAM保鑣太狂！女粉絲遭暴推「撞牆骨折」 檢方出手了
南韓人氣團體NCT DREAM於今年2月從日本回國時，卻發生保鑣把女粉絲推去撞牆的事件，最終造成該名女粉絲肋骨骨折，必須治療5個星期才能康復。如今女粉絲已經正式報案提告，而該名保鑣被以涉嫌「業務過失傷害罪」移送法辦。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合韓國媒體報導，這起事件於2月20日，當時NCT DREAM結束日本的演出回到南韓，在仁川國際機場入境時所發生的狀況，其中一名保鑣突然動手推女粉絲，造成女粉絲當場撞上牆壁骨折送醫，事後醫院診斷至少需要5個星期才能復原。
據警方指出，由於保鑣們必須引導、護送藝人們到入境審查處，為了安全起見，都會刻意把同班機的乘客或粉絲擋在後面，不過當時該名保鑣太晚下飛機，為了追上成員，才從後方推開人群，疑似沒控制好力道，再加上現場通道狹窄，才會發生憾事，目前該名保鑣已被移送法辦，由檢方調查偵辦中。
事實上，這已經不是NCT DREAM的保鑣首次發生類似爭議，近期網路上才瘋傳一段2018年有韓國記者遭保鑣大力拍打鏡頭的影片，除了相機毀損，記者還因此受傷流血，結果該名施暴的保鑣不僅沒有理會，還對記者惡言相向。另外，也有粉絲明明站在遠處拍攝，卻遭到保鑣強行推開跌倒的事件，可怕的行為也被其他人通通拍了下來。