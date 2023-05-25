專訪／前女軍官轉戰「成人直播主」　內內靈魂嘶吼：別喊我這3字

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來自台中纖細妹子 為小9歲親妹念軍校
第一眼見到身材纖細的「內內」本人，腦海瞬間浮出「柔弱」二字，訪問前問她會不會緊張，她面露禮貌微笑說「一點點」，儘管近來擠滿媒體受訪行程，但當下內內一手握在另隻手的手肘處，已悄悄洩露她的不安。
認為年齡不是重點、沒必要說的「內內」是名台中妹子，出生在沒什麼特別的普通家庭，爸爸是公務員、媽媽是家管，她是家中的老大，還有個小她9歲的妹妹，但也因2人年齡差，「妹妹念書時我已經在部隊工作了」，因此對她來說，國防大學同學、部隊同袍的情誼更勝姊妹情。
幼時，內內曾夢想長大要當服飾店員，原因單純直接，就是「常看廣告覺得服飾店店員特別厲害，而且可以穿得很漂亮」。當初選擇念軍校的原因，也正是軍校生中常見的「減輕家裡負擔」。
如果大學再選一次 想念服裝設計系
自評高中學業成績也是普通中等的「內內」笑說，當初軍校教官到校園招募，考量家裡還有妹妹，「念軍校比念私立大學省錢，一學期差3、4萬元」，和家人討論後拍板念軍校。
提起4年的國防大學生活，內內坦言，「一開始會擔心不適應，但是去了就習慣了，沒有想像中...就是痛苦」。她分享軍校生活其實跟一般大學生活無異，「差別只是在於我們是穿軍便服上課」。不過，要是當初有軍校之外的選擇，內內說她會想念服裝設計系。
轉戰SWAG超震撼 內內一句話讓爸媽接受
只是這位出身普通、學習普通，與我們普羅大眾一般無二的「內內」，卻在私密影片外流遭國軍汰除之際，選擇與成人平台SWAG簽下2年合約，這平地起驚雷的宣告讓她從此再也無法回復「普通」生活。
一如當初選擇念軍校，如今內內也是出於自己的選擇，轉戰成人直播平台當性感直播主，她說「家人支不支持都尊重我」，在家人轉達旁人負面批評時，她沒有想多做解釋，只淡淡回說「我會保護好我自己」。
內內說男友從頭到尾都清楚SWAG洽談過程，「我們討論之後才做決定」，男友也予以尊重。被問及兩人的未來，內內坦言自己是不婚主義者，沒有很嚮往家庭，目前2人順其自然交往中，「兩個人可以在一起的長久，但不一定要結婚」。
至於外界最關注的薪酬問題，先前傳出SWAG以高於內內軍人薪水5倍以上優渥薪資簽下她，簽約2年，內內說先前中尉薪水加上加給約5萬多，不願公開SWAG真實薪酬。
而內內軍校畢業擔任軍職，應該要服役3年，她本來就是自費生，加上服役也快3年，雖然被汰除要賠錢，但她說要賠的金額不多。
離開部隊有遺憾 她直言「別再喊我輔導長」
問她離開部隊會不會感到遺憾？內內說最遺憾的是，當初沒有機會好好跟連上同袍弟兄道別，坦言要是沒有發生私密片外流，她應該會繼續留在軍中，「畢竟我很喜歡跟部隊的人相處，他們都很可愛、善良」。
為了這群可愛的前同袍與弟兄們，內內也希望大家不要再把她跟「國軍」、「輔導長」連在一起，無奈說「有些弟兄比較不清楚的就會覺得說，『欸你們輔導長是不是都這樣子』」，不想再因自己造成前同事們困擾。
「我現在已經是一般的百姓了！」內內語重心長地說，「我們其實很常戰備偵巡、戰演訓，那都是兩三點起床在整備，出去就是一整天」，強調國軍真的很辛苦地在為台灣安全付出。
內內強調，在台灣實施募兵制，大幅降低國軍兵額下，的確有些人是為了這份穩定的薪水選擇當職業軍人，素質必然良莠不齊，「你就想爸媽養了那些人20幾年都教不好，怎麼可能進來部隊就變好了」。
她希望社會大眾在將來，國軍若有少部分人做出出格的事時，不要以偏概全，「像警察也是，兩個都是很辛苦但很常被放大檢視的族群，我就覺得很可憐」。
說起這段捍衛國軍言論時，不同先前聊自己、聊轉戰SWAG等話題時的問一答一，內內彷彿被打開開關，口條流利地闡述想法，她堅定的眼神中閃耀著光芒，讓我們彷彿有收看《莒光園地》心戰喊話的錯覺。
直播主內內小檔案
本名：陳芮芹
年齡：25歲
身高：160公分
體重：47公斤
三圍： 34C 、25、 38
學歷：國防大學政治作戰學院應用藝術學系
興趣：拍性感照片、油畫、國畫、探索高雄平價美食