獨／手機離身3小時！私密片外流 內內疑部隊有「內賊」
從軍職轉戰成人直播平台直播主的「內內」告訴《NOWnews今日新聞》記者說，被國軍撤職她沒有埋怨，反而很感謝長官在事件爆發時，對他們的保護。至於是否有外流私密片者的線索，她透露曾因安裝國軍監管軟體時，手機離身至少3小時，懷疑可能是部隊裡的「內賊」幹的。
記者徐銘穗/綜合報導
內內說，事件爆發當下她感到十分錯愕，因為影片是外流前一兩年拍的，她習慣固定清理手機中的照片與影片，當下手機裡早就沒有這些影片，加上手機也沒有送修的紀錄，一開始想不通到底是怎麼外流的。
外流前2年舊片 懷疑安裝監管軟體被翻拍
對於外流者身分有無猜想名單？內內推敲，應該是一兩年前拍完後，有次安裝國軍監管軟體時，被資訊中心的人翻拍的，不過有些人可能已經退伍，因為實在隔太久了，也有可能外流者早已刪除紀錄而難以追查。
內內說， 安裝軟體時本人沒有在現場，一般都是委由連上的資訊兵或資訊室拿去資訊中心，再由資訊中心人員進行安裝，手機離身兩到三個小時，長的話甚至半天，才讓賊人有機可趁。
對於因私密片被外流而遭國軍撤職，內內說她一點都沒有埋怨，她說當時長官擔心他們心緒受到影響，「就把我們盡量留在比較辦公室的地方，減少和外面的人群接觸」，她感謝說「那時候其實部隊把我們保護得蠻好的」。