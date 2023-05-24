《市井豪門》廖苡喬心臟病仍要參選議員 吐心聲：不想只當碳足跡
藝人廖苡喬在民視8點檔《市井豪門》中，飾演熱血社運議員候選人，戲裡因為和曾子益發生口角，結果心臟病發作暈倒。廖苡喬第一次演出體弱多病，而且繼續燃燒生命的鬥士，「不想只當碳足跡，想變成刻在大家心底的名字。」廖苡喬覺得，這個角色跟哥哥相依為命，如果只是平常生活，這樣萬一有一天離世了，哥哥會很傷心，但如果每天都在幫助弱勢，哪天離開了，哥哥會幫她把使命完成，而有動力繼續生活下去。
記者羅凌筠/綜合報導
因為劇中幾乎都在參與抗爭活動，廖苡喬聲帶竟然水腫，醫生叮嚀每天如果超過1小時說話，就要休息，所以她把聲音都留在拍戲使用，私下的生活日常，就用寫字還有手語表達，真正的落實在戲裡為人民發聲的議員候選人，而且她說現在自己就像超有禮貌的小朋友，看到人打招呼方式都變成鞠躬，說謝謝都是用手指頭比讚，肢體語言超豐富。
廖苡喬接演這個角色，剛好想起小時候的一段插曲，10歲那年寫作文，她當時覺得自己只能活到30多歲，所以整天都在想，如果只能活20年，那每一天要做什麼才不會留下遺憾？就跟她現在的角色一樣，把每一天當最後一天生活。而粉絲因角色名字「羅心陽」，暱稱她為「陽寶」，廖苡喬也希望成為粉絲的小太陽，繼續傳遞正面的訊息給大家。