「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤過世！享壽86歲 孫子悲痛發聲證實
位於台中后里的「萬秀洗衣店」，由老夫妻張萬吉與許秀娥經營，靠著孫子張瑞夫替兩人裝扮，並把照片分享到社群媒體上因此爆紅到國外，而今（24）日稍早張瑞夫在臉書悲痛發聲提到，秀娥阿嬤已經於昨（23）日上午過世，享壽86歲。
記者吳雨婕/綜合報導
張瑞夫在萬秀洗衣店的官方臉書發文提到：「大家心中最可愛的秀娥阿嬤，於5月23日上午離開了我們。身為最親近的家人，縱然心中感到萬般不捨，但知道阿嬤從此無病無痛，我們也將以回報阿嬤一生奉獻給我們的心力，陪她走完這最後一段路。」並感謝這一路以來關注萬秀洗衣店的人們，「因為有你們，讓我們一家人和阿嬤留下了許多別人不曾有過的難忘回憶。相信曾經有機會跟阿嬤相處過的人，也一定都會永遠記得阿嬤開朗的笑容。」
而秀娥阿嬤的公祭日期定在6月2日，將在上午10點10分在大甲殯儀館進行公祭，「公祭日前想要來跟阿嬤說說話、致意，可以直接前往。欲致奠花籃相關事宜，請統一與以下花禮人員聯繫。欲參加公祭捻香、詢問治喪事宜可與我（瑞夫）直接聯繫，尤因治喪事宜繁雜，還望以訊息聯繫為主。」張瑞夫表示，治喪期間，希望大家能尊重家人的心情，不要打電話到家裡，打擾到其他家人。