影音／直播主內內の靈魂拷問　三圍、夢想公開！竟然最敬佩他

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📌Q1：一句話形容自己？
內內：高冷然後又很搞笑
📌Q2：三圍多少？
內內：34、25、38
📌Q3：最滿意自己身體哪個部位？
內內：腿
📌Q4：最討厭自己什麼？
內內：討厭自己猶豫不決
📌Q5：最害怕的東西？
內內：嘎嘎！？就是蟑螂，aka小強
📌Q6：最敬佩的人？
內內：李喜明前總長。
補充說明：現年68歲的李喜明是海軍二級上將退役，更是中華民國國軍留美將領之一、少數潛艦出身將官，2019年自參謀總長職位退役後，積極在政治界、學界闡述「整體防衛構想」（ODC）與「刺蝟臺灣」等戰略主張，著有《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》一書，現任美國華府智庫「2049計畫研究所」客座研究員。
📌Q7：人生目標與夢想是什麼？
內內：當服裝設計師
📌Q8：分享人生至今感到最幸福的一件事？
內內：去宿霧潛水
📌Q9：分享人生至今感到最痛苦的一件事？
內內：肚子餓沒東西吃
📌Q10：給對外流影片者一句話？
內內：要知道你現在做的是違法的事情！
婦女救援基金會執行長杜瑛秋提醒，立法院今年初已三讀修正攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，其中「未經他人同意無故重製、散布」最重得處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，而且未遂犯也罰，也就是只要你無故持有私密影片就有觸法之嫌。