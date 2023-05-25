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影音／直播主內內の靈魂拷問　三圍、夢想公開！竟然最敬佩他

▲SWAG直播主「內內」接受《NOWnews今日新聞》專訪，進行快問快答拷問。（圖／記者林調遜攝）
▲SWAG直播主「內內」接受《NOWnews今日新聞》專訪，進行快問快答拷問。（圖／記者林調遜攝）

記者徐銘穗/綜合報導

前國軍中尉女軍官「內內」因私密片遭外流遭國軍撤職，她轉戰SWAG成人直播平台當性感主播，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪進行快問快答拷問，她開場求關注，還喊話「記得我現在是普通人內內，別再叫我輔導長囉！」

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內內在快問快答影片中，大方公開自己的三圍、夢想，而她最敬佩的人竟是大家都意想不到的那位，快點開影片來一探究竟。

📌Q1：一句話形容自己？
內內：高冷然後又很搞笑

📌Q2：三圍多少？
內內：34、25、38

📌Q3：最滿意自己身體哪個部位？
內內：腿

📌Q4：最討厭自己什麼？
內內：討厭自己猶豫不決

📌Q5：最害怕的東西？
內內：嘎嘎！？就是蟑螂，aka小強

📌Q6：最敬佩的人？
內內：李喜明前總長。

補充說明：現年68歲的李喜明是海軍二級上將退役，更是中華民國國軍留美將領之一、少數潛艦出身將官，2019年自參謀總長職位退役後，積極在政治界、學界闡述「整體防衛構想」（ODC）與「刺蝟臺灣」等戰略主張，著有《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》一書，現任美國華府智庫「2049計畫研究所」客座研究員。

▲內內最敬佩的人是前參謀總長李喜明。（圖／NOWnews資料照）
▲內內最敬佩的人是前參謀總長李喜明。（圖／NOWnews資料照）
📌Q7：人生目標與夢想是什麼？
內內：當服裝設計師

📌Q8：分享人生至今感到最幸福的一件事？
內內：去宿霧潛水

📌Q9：分享人生至今感到最痛苦的一件事？
內內：肚子餓沒東西吃

📌Q10：給對外流影片者一句話？
內內：要知道你現在做的是違法的事情！

婦女救援基金會執行長杜瑛秋提醒，立法院今年初已三讀修正攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，其中「未經他人同意無故重製、散布」最重得處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，而且未遂犯也罰，也就是只要你無故持有私密影片就有觸法之嫌。

▲SWAG直播主「內內」接受《NOWnews今日新聞》專訪，進行快問快答拷問。（圖／記者林調遜攝）
▲SWAG直播主「內內」接受《NOWnews今日新聞》專訪，進行快問快答拷問。（圖／記者林調遜攝）

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