Uber全球不可思議3項服務　三輪車、馬車、遊艇用App都叫得到！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Uber上週在「Go-Get 2023」年度全球發表會中，除了公開多項新功能之外，Uber的叫車服務上也大膽啟用「Uber Boat」，讓用戶一鍵就能預約遊艇。Uber官方指出，預計今年夏天，Uber Boat將首次帶乘客在希臘遊歷海景，對於喜愛度假和乘船的民眾來說，未來將可以透過 Uber App 預訂遊艇，遊艇的大小最多可預約容納8人的船隻，而預約的遊艇將帶用戶前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島一覽周圍的熱門景點。
📍Uber 人力車
為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber 在日本首次推出人力車 （Uber Rickshaw）乘車選項，於雷門淺草附近用Uber App即可預約人力車。但Uber上的人力車選項不是常態服務，採取期間限定的方式推出，首波將於5/29~6/2上線，期間內在App上預約成功就能免費搭乘30分鐘，輕鬆遊覽包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等受歡迎的旅遊景點。
📍Uber 皇家慶典馬車
英國相當經典的皇家馬車，Uber搭上英國國王登基大典，日前於5/3~5/5限時推出Uber皇家馬車體驗，讓用戶直接體驗坐在精緻絨布內裝的馬車。而在當時為了讓民眾感受到頂級的尊榮體驗，現場有專人協助預約，讓用戶從預約到搭乘，享受一回皇家頂級服務。