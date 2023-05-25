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Uber全球不可思議3項服務　三輪車、馬車、遊艇用App都叫得到！

▲Uber 在日本首次推出人力車乘車選項，但Uber上的人力車不是常態服務，為期間限定，首波將於5/29~6/2上線，期間內在App上預約成功就能免費搭乘30分鐘，有去日本的民眾要把握機會。(圖／官方提供)
▲Uber 在日本首次推出人力車乘車選項，但Uber上的人力車不是常態服務，為期間限定，首波將於5/29~6/2上線，期間內在App上預約成功就能免費搭乘30分鐘，有去日本的民眾要把握機會。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

Uber Eats近期廣告主打「(應該)都點得到！」，強力放送美食、生鮮雜貨品項的豐富性，讓用戶想點什麼都可以點得到，乘車服務Uber也不是省油的燈，在全球陸續推出新奇的搭乘服務，像是在上週「Go-Get 2023」發表了「Uber Boat」可一鍵預定遊艇，還有為了慶祝英國國王登基大典推出了「皇家馬車」，月底則準備在日本推出「人力車」，讓各種搭乘都應該叫得到。

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📍Uber遊艇

Uber上週在「Go-Get 2023」年度全球發表會中，除了公開多項新功能之外，Uber的叫車服務上也大膽啟用「Uber Boat」，讓用戶一鍵就能預約遊艇。Uber官方指出，預計今年夏天，Uber Boat將首次帶乘客在希臘遊歷海景，對於喜愛度假和乘船的民眾來說，未來將可以透過 Uber App 預訂遊艇，遊艇的大小最多可預約容納8人的船隻，而預約的遊艇將帶用戶前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島一覽周圍的熱門景點。

▲Uber預計在今年夏天推出遊艇的預約服務，民眾可以透過 Uber App 預訂最多可8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島遊覽。(圖／翻攝官方影片)
▲Uber預計在今年夏天推出遊艇的預約服務，民眾可以透過 Uber App 預訂前往希臘愛琴海的米克諾斯島遊覽。(圖／翻攝官方影片)
📍Uber 人力車

為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber 在日本首次推出人力車 （Uber Rickshaw）乘車選項，於雷門淺草附近用Uber App即可預約人力車。但Uber上的人力車選項不是常態服務，採取期間限定的方式推出，首波將於5/29~6/2上線，期間內在App上預約成功就能免費搭乘30分鐘，輕鬆遊覽包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等受歡迎的旅遊景點。

▲Uber人力車為期間限定，首波開放日期為5/29~6/2，民眾可有去日本雷門可以試著預約看看，享受免費的人力車旅遊服務。(圖／官方提供)
▲Uber人力車為期間限定，首波開放日期為5/29~6/2，民眾有去日本雷門可以試著預約看看，享受免費的人力車旅遊服務。(圖／官方提供)
📍Uber 皇家慶典馬車

英國相當經典的皇家馬車，Uber搭上英國國王登基大典，日前於5/3~5/5限時推出Uber皇家馬車體驗，讓用戶直接體驗坐在精緻絨布內裝的馬車。而在當時為了讓民眾感受到頂級的尊榮體驗，現場有專人協助預約，讓用戶從預約到搭乘，享受一回皇家頂級服務。

▲Uber搭上英國國王登基大典，日前在5/3~5/5限時推出Uber皇家馬車體驗，讓用戶感受坐在皇家馬車上的尊榮感。(圖／官方提供)
▲Uber搭上英國國王登基大典，日前在5/3~5/5限時推出Uber皇家馬車體驗，讓用戶感受坐在皇家馬車上的尊榮感。(圖／官方提供)

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