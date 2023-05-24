陳歐珀無償用im.B主嫌房、車 民進黨廉政會：違反廉政警告處分
民進黨立委陳歐珀遭指與詐騙集團主嫌關係匪淺，日前宣布放棄黨內提名，而陳歐珀今（24）日晚間7時許出席黨內廉政會進行說明，會議歷經3小時才結束，會後廉政會主委邱駿彥表示，比對陳歐珀與相關人士說法，對於有無涉入詐騙吸金還有待檢警調查，但陳歐珀無償使用他人房屋、車輛，認定已違反廉政，將給予警告處分，並希望藉此提醒黨內從政者「勿以惡小而為之」，陳若有詐騙吸金行為，廉政會會在繼續處理。
記者陳威叡／台北報導
民進黨廉政會今日針對陳歐珀遭控涉入詐騙吸金召開調查會議，歷經3小時會議，會後邱駿彥表示，廉政會決定本案立案處理後，經過約詢陳歐珀與相關人士，對兩人說法進行比對，而是否有涉入吸金還有待檢警調查釐清。
邱駿彥指出，陳歐珀無償使用他人房屋、車輛，認為是違反廉政，先給予警告，若有詐騙吸金會再繼續處理。
至於今日開會時間較長，邱駿彥表示，是從陳歐珀與相關人士說明抽絲剝繭去判斷，但作為一個黨員，廉政行為是要被要求的，不能無償使用別人東西，選舉時有後援會是有這樣的可能，但選完後服務處就不該再無償使用別人的東西，委員會認為要給予警告與制止，另告訴其他從政黨員要特別注意。
邱駿彥說明，如果黨員違反廉政行為會受到警告處分，也藉此告訴其他人「勿以惡小而為之」，另強調針對此案並非僅給予警告，若有詐騙吸金行為將會嚴格處理。