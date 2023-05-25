瑪娃颱風「台灣能躲過」？週末達強度巔峰 距離最近時間點曝光
今年第2號颱風「瑪娃」昨（24）日下午減弱為中度颱風，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，昨晚颱風經歷重整後，將來到第2波強度高峰，預計今（25）日白天就會再轉回「強烈颱風」，整個颱風最強的時間點預計落在週六和下週日（5/27至5/28），並在下週二和下週三（5/30至5/31）北轉時最靠近台灣，實質影響則要從下週日開始，東半部會率先出現局部短暫陣雨，因此下週瑪娃颱風向北轉彎的時間和角度，是最需要關注的重點，預計到週末情勢才會更加明朗。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，瑪娃颱風通過關島後發展條件良好，今日白天應該就會轉為強颱，並持續朝強度巔峰邁進，週六和下週日是它最強的時間點，不過持續往西邊移動到菲律賓附近時，受到海溫驟降的影響，瑪娃颱風又會開始減弱，直到下週二、下週三北轉最靠近台灣時，強度預估是「中颱上限」。
氣象達人、天氣風險公司分析師彭啟明則提及，瑪娃颱風目前距離台灣約2550公里，明日至週六（5/26至5/27），瑪娃颱風外圍風場將影響台灣，吹偏東風的環境下，東半部可能出現局部短暫陣雨，西半部午後山區局部雷陣雨，南部山區雨勢明顯，颱風轉彎的程度多寡是影響下週天氣關鍵，預期週五到週末情勢會更加明朗。
天氣風險公司分析師方俊元則補充，以目前的預報看來，週日開始隨著瑪娃颱風越接近台灣，在北部迎風面地區、東半部至恆春半島降雨機率比較高，中南部仍是在午後山區有局部雷陣雨，如果有要安排外出活動，要記得準備雨天備案或延期、取消。至於颱風北轉的時間、角度、位置在預報上仍是有較大的分歧，離台灣的遠近攸關影響的程度，還要再多觀察才會有比較明朗的結果。