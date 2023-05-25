G7峰會後再被問「台灣有事」　岸田重申敦促和平解決

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日本維新會代表（主席）馬場伸幸質詢岸田時表示，這次G7聯合公報記載台灣海峽和平穩定的重要性，指出G7成員國在台灣議題上的基本立場沒有改變，包括聲明的「一個中國」等的見解。
馬場伸幸指出，過去日中共同宣言並未使用「一個中國」一詞，是具有類似的含意。現在情勢緊張升高，並非是會不會發生「台灣有事」（兩岸衝突）的問題，而是不知何時會發生。
他問岸田，如果中國以武力改變現狀，日本是否將「干涉」或進行交涉？如果是「一中」政策，那就變成（對中國的）內政干涉。兩岸若起衝突，日本是否會主動採取什麼行動。
岸田回應表示，對於「台灣有事」這個假定性的議題，他不便做具體的回答。
他強調，台灣海峽的和平穩定不只是對日本，對國際社會整體的穩定而言也很重要。有關台灣議題，日本期待能透過對話和平解決，這是日本向來一貫的立場，這次G7峰會上，G7成員國之間再度確認了此事，G7聯合公報也明載此事。
他說，日本將這個立場傳達給中方，包括領袖層級在內的人士知曉是很重要的，日本也將與G7等同盟國及理念相同國家合作，將此共同立場明確的說出，這樣的努力很重要，持續做外交努力很重要。
馬場伸幸說，很清楚岸田所言，也希望岸田了解到「台灣有事」不同於俄烏戰爭，因為這是日本鄰居的事，日本不能悠哉的看待此事，如果不整理好想法，可能發展成嚴重的國際問題。
馬場伸幸強調，如果是日本採「一中政策」的話，關切台灣的事，那將成內政干涉，但日本不能默不作聲，今後應與各國就此事進行協商、對話。（編輯：張芷瑄）1120524