高球／2023三花TPGA錦標賽　洪健堯尋求三連霸與個人第七冠紀錄

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2023三花TPGA錦標賽自1966年舉辦首屆起，昔日與台灣三商名人賽及台灣公開賽並稱台灣三大賽，後來台灣公開賽停辦後，被仰德TPC錦標賽取代，而TPGA錦標賽仍保持傳統，成為台灣今日三大賽之一。
洪健堯曾分別於2013年以及自2017至2019年，及2021年與2022年六度奪下TPGA錦標賽冠軍，2017-2019曾創下三連霸，2020年被葉昱辰中斷四連霸後，又連續兩年蟬聯冠軍，今年期待再創第二個三連霸以及賽史七冠新紀錄。
洪健堯提及，老淡水球場的狀況一年比一年好，今年有好幾洞球道邊的樹很明顯地都修整過，果嶺也十分平順，也會停球，因此增加了搶攻果嶺的機會，如果風雨不來，天候良好，比賽成績應該會比去年好。
另外，令人矚目的還有「台灣一哥」林文堂也追求賽史個人第5冠，詹世昌尋求第三冠，地主球員葉昱辰企望二度封王；今年亞巡賽獎金排名暫居35台灣最佳的李玠柏全力希望拿下生涯第二座國內大賽冠軍
今年這場台巡大賽中，國內長春丶中丶青三代好手濟濟一堂，共計128位台灣選手及16位外國選手，包括來自日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶泰國及美國。
去年台巡賽年度獎金排名前60位選手幾乎全員參加，排名前10依序為詹世昌丶李玠柏丶洪健堯丶劉嚴鴻丶王偉軒丶葉昱辰丶謝繼賢丶林冠伯丶張緯綸丶王偉祥，都是國內菁英，比賽精采可期。
尋求第七冠的洪健堯去年台巡賽總排名第三，在台巡賽共拿下四冠，除了三花TPGA錦標賽，另在台豐ADT公開賽封王，並贏得兩站肇喜登峰巡迴賽冠軍；今年台巡賽最佳戰績是兩場亞軍。
詹世昌曾於2014與2016兩度封王，去年拿下台巡賽獎金王，首度在台灣三商名人賽封王，另有三場台巡賽冠軍；今年多在亞巡賽奮戰，目前亞巡獎金排名暫列第71，國際系列賽獎金排名暫居第40。
而四冠王「台灣一哥」林文堂上一次奪冠是在2011年的北海球場，其餘三次分別在2008丶2006丶2004年封王；2019年還曾登上台巡賽獎金王。
另外，今年在亞巡賽戰績表現不錯的李玠柏，目前在亞巡獎金排名暫居第35，國際系列賽獎金排名暫列第26，也企望抱走生涯第二座大賽冠軍獎盃，他於2021年贏得仰德TPC錦標賽台灣四大賽首冠。而地主球場選手呂偉智與2020年冠軍球員葉昱辰，也分別企望首度封王與二度封王。另外，今年彰化公開賽冠軍王偉軒與長華公開賽冠軍謝繼賢也來勢洶洶，全力爭冠。
外國選手中也不乏實力堅強者， 包括三位泰國選手鍾拉帝（Chonlatit Chuenboonngam)與米沙瓦（Prom Meesawat）及永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai），鍾拉帝目前亞巡賽獎金排名第13，國際系列巡迴賽獎金排名第7；去年曾拿下一冠三亞，今年拿下一場國際系列泰國賽亞軍。
米沙瓦曾拿下亞巡四冠，目前國際系列巡迴賽獎金排名暫居第84，亞巡排名第89，曾於2014年贏得仰德TPC錦標賽冠軍。永查隆猜則是2019年台灣三商名人賽冠軍球員，目前亞巡賽獎金排名暫居第22。
TPGA錦標賽在過去55屆中，曾經在台灣高爾夫俱樂部舉辦過12次比賽，今年是連續第4年舉辦。比賽球道全長6923碼。