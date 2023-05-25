身分證快拿出來！對中「任意2碼」　XXL蛤蜊、藍鑽蝦吃到飽

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🟡新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限餐價、每成人贈「XXL東石大蛤一份/4顆」。
🟡問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：
688吃到飽方案
平日午餐方案無限量提供美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花等，湯頭部分除了麻辣鍋、養生鍋、胡椒豬肚雞鍋和牛奶鍋外，還有花膠干貝老火湯、重慶酸菜魚鍋。
988元吃到飽方案
經典湯頭任你挑，77道經典手路菜，不能錯過的還有日本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國Choice無骨牛小排、北海道生食級大干貝、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦等，還可免費享用哈根達斯16種精選口味。
🟡狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤現流鮭魚下巴」1份（價值240元），可累贈。
🟡熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。
🟡哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
🟡夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
🟡燒肉ChaCha 個人和牛燒肉：不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，恕無累贈。
另一個餐飲集團「饗賓」，旗下擁有「INPARADISE饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「果然匯」Buffet，確定將於台北101的86樓開創全新餐飲體驗品牌「饗-A JOY」，目前擴大徵才當中。「饗-A JOY」將會是全台最高Buffet餐廳，據悉走向將會大量使用台灣在地優質食材，而每人餐價初估也將打破全台Buffet餐廳現有之最高定價。