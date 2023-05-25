瑪娃颱風「台灣又完美閃過」？最新預測2路徑 影響地區曝光
今年第二號颱風「瑪娃」減弱為中度颱風，不過根據氣象局預測，瑪娃將在12小時之內再度重返強颱，預估週五、週六是最強的時候。不過，原先在颱風路徑預測當中，還是有直奔台灣的可能，不過根據現在路線預測，「可能將提前北轉」，且角度較大，影響的區域大概只有北東會下雨，中南部則還是乾熱。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「台灣颱風論壇」就發文表示，美軍JTWC的最新預測路徑顯示，轉向時間點及位置，預計會在5月29日這裡發生，是非常關鍵的轉折點，決定中南部乾旱命運的十字路口，但瑪娃「大幅度北轉」機率上升中，而貼近台灣後才北轉的機率下降，會不會又再度完美錯過，讓我們繼續看下去。
中央氣象局局長鄭明典說明，由於瑪娃暴風圈未來還有擴大的空間，若太平洋高壓減弱不夠，颱風真的比較靠近台灣，不排除有發布海上警報的可能，陸上警報機率則較低。不過距離北轉還有一段時間，民眾要先留意週末開始，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海「長浪」的威脅，趁好天氣到海邊活動的民眾特別要注意。
至於今日天氣，氣象局表示，因為東北季風減弱的關係，全台氣溫都回升攝氏2至3度，詳細分佈上，北部攝氏23至30度、中部攝氏23至32度、南部攝氏22至33度、花東攝氏22至28度，早晚溫差較大需注意；此外，各地多雲到晴較穩定的天氣將持續到週六（5/27），下週日（5/28）大環境有東北風的趨勢，迎風面北部、東半部及恆春半島將有降雨機率。