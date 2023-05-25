瑪娃重新開眼將轉強颱！「最新路徑」威脅出爐 吳德榮：不可小覷
今年第2號颱風「瑪娃」昨（24）日下午減弱為中度颱風，中央氣象局表示，昨晚颱風經歷重整後，將來到第2波強度高峰，預計今（25）日就會再轉回「強烈颱風」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，瑪娃颱風在未來5至6天繼續接近巴士海峽時，並逐漸向東北大迴轉，太平洋高壓的勢力將會是影響北轉時間點的關鍵，提醒民眾，瑪娃颱風的威脅程度不可小覷。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，瑪娃颱風已經通過關島附近海面，過去稍減弱為「中颱」，但未來有再增強為「強颱」並逐漸達到巔峰，預測西北西進行，5天後下週二（5/30）路徑不確定範圍略為擴大，代表下週二，瑪娃颱風已在轉向點附近。
吳德榮說明，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑，大約在5至6天接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉；但有許多系集路徑分散在平均線的西側，表示瑪娃颱風會較晚北轉，這樣的情況對台灣就有比較大的威脅；但仍需持續觀察。
根據中央氣象局最新資料顯示，瑪娃颱風目前正在鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。