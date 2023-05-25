僑界挺台入WHA　歐洲議會及比利時國會議員聲援

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國際政要出席致詞者包括台灣邦交國巴拉圭駐歐盟公使巴托洛齊（Federico Bartolozzi）、比利時眾議院友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等。
歐洲議會也有5位議員來此聲援演說，包括捷克籍的佩克薩（Mikulaus Peksa）、瑞典籍的魏莫斯（Charlie Weimers）、斯洛伐克籍的史蒂芬尼茲（Ivan Štefanec）、德國籍的包瑞翰（Reinhard Butikofer）、立陶宛籍的奧弗斯（Petras Auštrevičius）等。
駐歐盟兼駐比利時代表陳立國致詞感謝比利時僑界以實際行動支持政府國際參與，並稱世界衛生組織（WHO）雖已宣告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再構成國際衛生安全威脅，惟國際公共衛生仍存在破口，原因就在於台灣仍未受邀參與WHA，全球健康覆蓋率實難稱普及。
陳立國表示，台灣全體國人健康權益不應遭受惡意政治干涉。歐洲政要及友邦代表均呼應陳立國所言，並盛讚台灣對國際公衛貢獻，敦促所有民主國家與台灣攜手前行，共同合作確保台灣之國際參與，以實現全球健康福祉。
本次活動計有比利時各地僑胞及留學生超過100餘人到場聲援，熱情高舉標語，吸引許多群眾駐足聆聽。（編輯：高照芬）1120525