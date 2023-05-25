「搖滾女王」蒂娜透娜因病逝世享壽83歲　〈與愛何干〉曾紅遍全球

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1960年代蒂娜透娜與丈夫艾克（Ike）組成團體出道，成為歌壇矚目的新星，在1978年她因不堪忍受丈夫的家庭暴力選擇離婚，沉寂了數年，1983年重新出發發行單曲〈Let’s Stay Together〉，隔年再發行專輯《Private Dancer》被譽為音樂史上最成功的東山再起之作。
蒂娜透娜一生共獲得12座葛萊美獎（Grammy Awards）肯定，曾於1991年入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）憑藉無數獎項的肯定以及對搖滾樂的貢獻，被譽為「搖滾女王」。蒂娜透娜的作品被「滾石雜誌」（Rolling Stone）評為史上最棒500大專輯之一，並被封為史上最偉大歌手之一，她的唱片全球總計銷量超過1億張，她最廣為人知的歌曲包括〈與愛何干〉（What's Love Got to Do with It）以及〈我們不需要另一個英雄〉（We Don’t Need Another Hero）等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110