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「搖滾女王」蒂娜透娜因病逝世享壽83歲　〈與愛何干〉曾紅遍全球

▲蒂娜透娜（Tina Turner）因病離世，享壽83歲，她的歌曲〈與愛何干〉曾紅遍全球。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒂娜透娜（Tina Turner）因病離世，享壽83歲，她的歌曲〈與愛何干〉曾紅遍全球。（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤/綜合報導

美國非裔傳奇女歌手、「搖滾女王」蒂娜透娜（Tina Turner），於美國時間24日在瑞士蘇黎世的住家離世，享壽83歲。她近年為許多健康問題受苦，包括癌症、中風和腎衰竭等。蒂娜透娜生前創造無數經典歌曲，她最著名的作品〈與愛何干〉（What's Love Got to Do with It）更是享譽全球。

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▲蒂娜透娜（Tina Turner）有搖滾女王的美譽。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒂娜透娜（Tina Turner）有搖滾女王的美譽。（圖／美聯社／達志影像）
蒂娜透娜的臉書粉絲專頁寫道：「我們非常悲痛宣布，蒂娜透娜已經逝世。她憑藉著自己的音樂，及對生命的無限熱情，迷倒了全世界數以百萬計粉絲，並且將激勵未來的明星們。」更表示蒂娜透娜把自己的最偉大作品留給後人：「她的音樂。我們所有的衷心關懷都傳遞給她的家人。蒂娜，我們將深深懷念妳。」

1960年代蒂娜透娜與丈夫艾克（Ike）組成團體出道，成為歌壇矚目的新星，在1978年她因不堪忍受丈夫的家庭暴力選擇離婚，沉寂了數年，1983年重新出發發行單曲〈Let’s Stay Together〉，隔年再發行專輯《Private Dancer》被譽為音樂史上最成功的東山再起之作。

▲蒂娜透娜（Tina Turner）（左）創造無數經典。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒂娜透娜（Tina Turner）（左）創造無數經典。（圖／美聯社／達志影像）
蒂娜透娜一生共獲得12座葛萊美獎（Grammy Awards）肯定，曾於1991年入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）憑藉無數獎項的肯定以及對搖滾樂的貢獻，被譽為「搖滾女王」。蒂娜透娜的作品被「滾石雜誌」（Rolling Stone）評為史上最棒500大專輯之一，並被封為史上最偉大歌手之一，她的唱片全球總計銷量超過1億張，她最廣為人知的歌曲包括〈與愛何干〉（What's Love Got to Do with It）以及〈我們不需要另一個英雄〉（We Don’t Need Another Hero）等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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